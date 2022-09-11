Депутат Госдумы Даниил Бессарабов проголосовал за развитие Барнаула

Свой выбор парламентарий сделал в Железнодорожном районе Барнаула, на одном из участков, работающих в гимназии № 42.

— Сегодня, в субботу, я приехал на свой избирательный участок и проголосовал. Вижу, что люди приходят, принимают участие в выборах депутатов Барнаульской городской Думы. Для нас очень важно, чтобы город развивался, каждый день становился лучше, а команда депутатов Барнаульской городской Думы работала на благо города, — сказал Даниил Бессарабов.