11 сентября
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Политика

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов проголосовал за развитие Барнаула

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов проголосовал на выборах депутатов Барнаульской городской Думы VIII Созыва.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов
Депутат Госдумы Даниил Бессарабов
Предоставлено altapress.ru

Свой выбор парламентарий сделал в Железнодорожном районе Барнаула, на одном из участков, работающих в гимназии № 42.

— Сегодня, в субботу, я приехал на свой избирательный участок и проголосовал. Вижу, что люди приходят, принимают участие в выборах депутатов Барнаульской городской Думы. Для нас очень важно, чтобы город развивался, каждый день становился лучше, а команда депутатов Барнаульской городской Думы работала на благо города, — сказал Даниил Бессарабов.

По мнению депутата Госдумы, процесс организации хода голосования вопросов не возникает.

— Всё открыто, законно, прозрачно и легитимно, — резюмировал Даниил Бессарабов.

Также уже проголосовала председатель Крайизберкома Ирина Акимова.

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