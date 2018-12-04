Дочь Навки «сразила» Пескова вопросом, и представитель Кремля рассказал о своем разгильдяйстве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО посоветовал им не прогуливать лекции и учиться с любовью к изучаемому предмету, поскольку любые знания, особенно иностранные языки, пригодятся им в жизни. Он признался, что сам в институте был разгильдяем, а в результате сейчас порой чувствует нехватку некоторых знаний, передает ТАСС .

Вопрос о том, насколько выбор турецкого языка в Институте стран Азии и Африки помог ему стать пресс-секретарем президента, задала дочь его супруги Татьяны Навки, студентка МГИМО Александра Жулина.

«Я Александре рассказываю, что только в последние годы я стал жалеть, сколько я прогулял лекций, которые мне дали бы много ценного, а сейчас этих знаний не хватает», — признался Песков студентам.

«Вот заходит разговор, например, об античности, и я помню, что нас этому учили в институте, но я тогда пил пиво с друзьями», — рассказал представитель Кремля.

«Поэтому вкалывайте! Все в жизни пригодится», — призвал представитель Кремля.

Говоря о выборе языка для изучения, Песков рассказал, что сначала хотел попасть на арабское отделение. «Нужно было сдавать экзамены, и тот, кто набрал максимальный балл, получал право выбрать язык», — вспомнил он, пишет bfm.ru.

«Я поступил со второго раза. Я был страшным разгильдяем, не набрал максимального количества баллов и не мог выбирать языки, поэтому мне сказали, что арабского у меня не будет, и дали турецкий язык», — пояснил Песков. Он признался, что тогда ничего не знал о Турции.