Дочь Назарбаева поблагодарила сограждан за поддержку елбасы

Младшая дочь первого президента Казахстана, лидера нации — елбасы — Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева поблагодарила сограждан за моральную поддержку отца, который, по ее словам, в эти дни получает от них много сообщений, пишет «Интерфакс».

«Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — написала она в Instagram.

Назарбаева добавила, что тяжело переживает последние трагические события, и считает неправильным, когда люди гибнут в мирное время.

«Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории», — написала она.

В разгар массовых протестов и беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева во главе Совета безопасности страны.

По закону, для Назарбаева этот пост был пожизненным.

СМИ сообщали об отъезде первого президента и его семьи за границу и о задержании его племянника.

Где находится первый президент

Позднее пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане, поддерживает регулярные контакты с Токаевым и передал ему пост главы Совбеза добровольно. 12 января о том, что Назарбаев остается в столице, заявил и посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов.