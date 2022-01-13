13 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Дочь Назарбаева поблагодарила сограждан за поддержку елбасы

Младшая дочь первого президента Казахстана, лидера нации — елбасы — Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева поблагодарила сограждан за моральную поддержку отца, который, по ее словам, в эти дни получает от них много сообщений, пишет «Интерфакс».

Нур-Султан (Астана).
Нур-Султан (Астана).
Надежда Будрина

«Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — написала она в Instagram.

Назарбаева добавила, что тяжело переживает последние трагические события, и считает неправильным, когда люди гибнут в мирное время.

«Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории», — написала она.

В разгар массовых протестов и беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева во главе Совета безопасности страны.

По закону, для Назарбаева этот пост был пожизненным.

СМИ сообщали об отъезде первого президента и его семьи за границу и о задержании его племянника.

Где находится первый президент

Позднее пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай заявил, что Назарбаев находится в Нур-Султане, поддерживает регулярные контакты с Токаевым и передал ему пост главы Совбеза добровольно. 12 января о том, что Назарбаев остается в столице, заявил и посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость