«Это наша мечта»: жители Калманского района рассказали врио губернатора Томенко о насущных проблемах

29 августа временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко побывал в Калманском районе. Он посетил школу в райцентре, которую вскоре ожидают масштабные преобразования, и молокоперерабатывающий завод. И везде провел встречи с гражданами. Селян больше всего интересовали темы социальной инфраструктуры, зарплат и дальнейшего развития края. На все вопросы людей Томенко ответил напрямую.

Школа ждет перемен

Калманская средняя школа имени Григория Ударцева, где учится сегодня почти 500 учеников, как и другие аналогичные учебные заведения края, готовится к переходу на односменный режим обучения.

По словам директора школы Натальи Анищенко, учреждение переполнено и пока вынуждено работать в две смены. Почти половина учащихся — 235 ребят — учится после обеда. При этом ученики начальной школы, а их здесь 221 человек, занимаются в приспособленном здании бывшего офиса Райпотребобщества, где нет пищеблока. При этом количество учащихся ежегодно растет: в следующем году их число превысит 500 человек.

Чтобы изменить эту ситуацию, среднюю школу в Калманке включили в специальную государственную программу. По ней будут выделены средства на строительство еще одного корпуса. В августе текущего года состоялся аукцион, определяется подрядная организация. На строительные работы будет направлено порядка 166 млн рублей. С учетом последующего оснащения современным оборудованием общая стоимость проекта составит 215 млн.

«Новое здание — это наша мечта», — сообщила Наталья Анищенко Виктору Томенко, который лично решил ознакомиться с тем, как продвигается реализация проекта.

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Работа и учеба в одну смену — это государственная политика, которая сегодня проводится президентом России и правительством нашей страны. Край активно вовлечен в решение этой проблемы. Конечно, надо создавать соответствующие условия в школах. Многим из них, особенно в сельской местности, по четыре, пять, шесть и даже семь десятков лет. Они требуют реконструкции, некоторые — расширения. Сегодня, например, в Калманской школе мы ознакомились с проектом, который прошел все стадии проработки. Уже и сроки примерно понятны: работы начнутся в этом году, учебному процессу они не помешают, где-то через год, до конца 2019 года, школа должна получить пристрой еще на 300 ребятишек.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе Анна Зайкова

Откровенный разговор

После экскурсии врио губернатора провел встречу с местными учителями. Они интересовались, какие первые впечатления на него произвел Алтайский край, какие изменения он будет делать, если станет избранным главой региона. Не обошли в разговоре и тему зарплат в социальной сфере. Виктор Томенко ответил прямо: уровень доходов в бюджетной сфере, который сейчас явно отстает, надо обязательно поднимать. Люди сразу спросили: «Как это сделать?»

Виктор Томенко,

врио губернатора Алтайского края:

Пока уровень средней заработной планы по региону стоит на месте, мы с вами ничего сделать не сможем. Для этого надо активнее развивать экономику и давать зеленый свет планам наших предприятий по расширению своих производств. И надо привлекать в регион инвесторов, которые проявляют интерес к Алтайскому краю. Нам нужны инвесторы, готовые платить работникам больше, чем в целом по краю. Насчет? подниматься уровень средней заработной платы, будут расти доходы и в бюджетной сфере. Надо понимать, что такие вопросы за два месяца не решаются. Но я хочу отметить, что долгий путь начинается с первых шагов. Их нам и предстоит сделать.

Виктор Томенко посетил школу в Калманском районе Анна Зайкова

Большие планы на будущее

Еще одним местом посещения Виктора Томенко в Калманском районе стал завод «Рикон» в селе Зимари. Это предприятие в каком-то смысле уникальное: оно является участником кооперативного движения и принимает на переработку молоко, которое в Тальменском и Топчихинском районе производят фермеры и личные подсобные хозяйства.

Виктор Томенко ознакомился с организацией производства и планами развития компании.

В 2016 году «Рикон» приступил к масштабной реконструкции. К основному производству пристроили новые цеха. Это позволило увеличить объемы переработки молока с 30 тонн в сутки до 60. Производитель планирует довести этот показатель до 100 тонн. Большую часть нового оборудования предприятие приобрело в лизинг.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

География поставок продукции предприятия довольно обширная — Алтайский, Приморский, Красноярский края, Новосибирская, Томская, Магаданская, Иркутская области. В перспективах — выход на экспортные направления в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Жители села Зимари обратили внимание главы региона на плохое состояние сельских дорог, отсутствие детского сада. И это при условии, что в селе работает крупное предприятие по производству мягких и чеддеризованных сыров и сливочного масла, где большую часть коллектива составляют женщины.

На предприятии трудятся и жители других сел Калманcкого района, которые пожаловались на отсутствие централизованного горячего водоснабжения. Глава региона пообещал учесть данные вопросы при создании новой стратегии социально-экономического развития Алтайского края.