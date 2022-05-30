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Политика

Евгения Боровикова возглавила Бюро Совета реготделения «Справедливой России — За правду» в Алтайском крае

Пост секретаря Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском крае заняла Евгения Боровикова.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Депутат АКЗС Евгения Боровикова.
Дмитрий Лямзин.

30 мая состоялось заседание Совета региотделения под председательством лидера алтайских социалистов, депутата Госудумы Александра Терентьева. Место Секретаря Бюро Совета с осени 2021 года было вакантным.

Терентьев отметил, Евгению Боровикову рекомендовал на эту должность Президиум Центрального Совета партии.

Боровикова уже больше полугода руководит аппаратом реготделения и, по сути, исполняет обязанности его второго лица.

Большинством голосов члены Совета РО поддержали кандидатуру Евгении Анатольевны. Она будет возглавлять исполком алтайских социалистов до отчетно-выборной конференции в октябре.

Евгения Боровикова поблагодарила однопартийцев за доверие и обещала сделать все, что от нее зависит, чтобы правды и справедливости в Алтайском крае стало больше.

Александр Терентьев выразил уверенность, что у нее получится грамотно выстроить работу несмотря на сложный выборный период, ведь работы предстоит много — партии нужно удержать свое представительство в городских, районных и сельских законодательных органах.

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