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Генсек НАТО объяснил сербам «пользу» и необходимость их обстрела

Бомбардировка Югославии в 1999 году велась для защиты населения и свержения президента страны Слободана Милошевича, рассказал сербским студентам генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает телеканал RTS.

НАТО
НАТО
открытые источники в интернете.

«Многие по-прежнему с неодобрением относятся к тем обстрелам, но это было сделано для защиты гражданских лиц и прекращения режима Милошевича. Но мое самое важное послание состоит в том, что мы должны смотреть в будущее», - заявил он.

Проведенный в марте опрос показал, что 62% сербов не приняли извинений НАТО за обстрел их страны.

Военная операция НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Поводом для обстрела стало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии.

По данным Белграда, жертвами налетов стали от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, в том числе около 400 детей. Еще 10 тысяч получили ранения.

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