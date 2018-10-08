Генсек НАТО объяснил сербам «пользу» и необходимость их обстрела

«Многие по-прежнему с неодобрением относятся к тем обстрелам, но это было сделано для защиты гражданских лиц и прекращения режима Милошевича. Но мое самое важное послание состоит в том, что мы должны смотреть в будущее», - заявил он.
Проведенный в марте опрос показал, что 62% сербов не приняли извинений НАТО за обстрел их страны.
Военная операция НАТО против Югославии началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. Поводом для обстрела стало вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии.
По данным Белграда, жертвами налетов стали от 3,5 тысячи до 4 тысяч человек, в том числе около 400 детей. Еще 10 тысяч получили ранения.