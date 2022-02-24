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Политика

Главная алтайская коммунистка Прусакова отреагировала на попадание под санкции Евросоюза

Депутат Госдумы от Алтайского края, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова отреагировала в своих соцсетях на то, что попала под санкции Евросоюза.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Мария Прусакова.
Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Мария Прусакова.
Анна Зайкова/altapress.ru.

По ее словам, это никак не отразится на ее жизни. Однако она отметила другую особенность.

«Счетов заграничных нет, туризм предпочитаю внутренний, однако интересно другое. Практически все заместители председателя ГД (Госдумы — Прим.ред.) члены ЕР („Единой России“ — Прим.ред.) в этот список не попали, т.к. не голосовали за принятое постановление. Яркая иллюстрация искреннего патриотизма руководства ЕР», — заявила Прусакова.

Ранее стало известно, что все депутаты Госдумы от Алтайского края попали под санкции от ЕС — они поддержали документ о признании ЛНР и ДНР.

В список попали единороссы Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Владимир Шаманов, члены КПРФ Мария Прусакова и Анжелика Глазкова, а также член «Справедливой России — За правду» Александр Терентьев, пишет amic.ru.

Санкции могут включать в себя запрет на въезд в европейские страны, заморозку активов и счетов при их наличии в Евросоюзе.

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