Главная алтайская коммунистка Прусакова отреагировала на попадание под санкции Евросоюза

Депутат Госдумы от Алтайского края, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова отреагировала в своих соцсетях на то, что попала под санкции Евросоюза.

По ее словам, это никак не отразится на ее жизни. Однако она отметила другую особенность.

«Счетов заграничных нет, туризм предпочитаю внутренний, однако интересно другое. Практически все заместители председателя ГД (Госдумы — Прим.ред.) члены ЕР („Единой России“ — Прим.ред.) в этот список не попали, т.к. не голосовали за принятое постановление. Яркая иллюстрация искреннего патриотизма руководства ЕР», — заявила Прусакова.

Ранее стало известно, что все депутаты Госдумы от Алтайского края попали под санкции от ЕС — они поддержали документ о признании ЛНР и ДНР.

В список попали единороссы Даниил Бессарабов, Иван Лоор, Александр Прокопьев, Владимир Шаманов, члены КПРФ Мария Прусакова и Анжелика Глазкова, а также член «Справедливой России — За правду» Александр Терентьев, пишет amic.ru.

Санкции могут включать в себя запрет на въезд в европейские страны, заморозку активов и счетов при их наличии в Евросоюзе.