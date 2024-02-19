19 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Главный грех людей во власти назвал патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове заявил о большом грехе людей во власти, сообщает ТАСС.

Патриарх Кирилл, апрель 2020.
Патриарх Кирилл, апрель 2020.
@patriarchkirill

По его словам, иногда люди, занимающие высокие посты, склонны преувеличивать свое значение и терять критическое отношение к самим себе.

«Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит», — сказал патриарх.

По мнению патриарха, такие люди начинают считать, что власть исходит не из занимаемой должности, а из самой их личности, пишет "Фонтанка". На этом фоне у людей, занимающих государственные посты, появляется много пороков, добавил он.

Ранее понятие о любви к отечеству призвал добавить в Стратегию нацбезопасности патриарх Кирилл.

По его словам, в документ стоит добавить положения о «любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности».

По мнению патриарха, наша история и "наше благополучие построены в том числе на жертвах предыдущих поколений".

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость