Главный грех людей во власти назвал патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове заявил о большом грехе людей во власти, сообщает ТАСС .

По его словам, иногда люди, занимающие высокие посты, склонны преувеличивать свое значение и терять критическое отношение к самим себе.

«Вот это самый большой грех людей во власти. Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит», — сказал патриарх.

По мнению патриарха, такие люди начинают считать, что власть исходит не из занимаемой должности, а из самой их личности, пишет "Фонтанка". На этом фоне у людей, занимающих государственные посты, появляется много пороков, добавил он.

Ранее понятие о любви к отечеству призвал добавить в Стратегию нацбезопасности патриарх Кирилл.

По его словам, в документ стоит добавить положения о «любви к отечеству, о верности, о долге, о жертвенности».

По мнению патриарха, наша история и "наше благополучие построены в том числе на жертвах предыдущих поколений".

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