Губернатор Алтайского края высказался о митингах против строительства мусороперерабатывающего завода

По планам «Российского экологического оператора» в России к 2030 году 100% твердых коммунальных отходов должны направляться на сортировку. Не более половины из них можно захоронить, а остальное обязательно должны переработать. В Алтайском крае для этого запланировали строительство пяти мусороперерабатывающих заводов, однако не всем жителям это пришлось по душе.

Один из пяти комплексов мощностью переработки в 250 тыс. тонн должен обслуживать барнаульскую и каменскую зоны. Еще два комплекса мощностью по 100 тыс. тонн предназначены для бийской и алейской и рубцовской зоны. На 70 тыс. тонн — для славгородской, на 30 тыс. тонн — для заринской.

Вопрос их создания, по словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, стоит очень остро. Сроки строительства и запуска, само собой, с каждым днем сокращаются. Работа, утверждает глава региона, идет планомерно, но возникают и сложности.

Так, завод нельзя строить непосредственно на территории населенного пункта. Поэтому сейчас для одного из комплексов правительство подбирает участок в радиусе примерно от 50 до 100 км от Барнаула. Несмотря на то, что окончательных решений еще не принято, будущее строительство уже сопровождается серьезными критическими обсуждениями общественности. Даже проходил митинг.

Мусороперерабатывающий комплекс. РЭО.

Виктор Томенко во время своего отчета о работе правительства за 2023 год решил успокоить население.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

— Хотелось бы сказать, что участок будет окончательно подобран исключительно в соответствии с требованиями действующего экологического и иного законодательства. Мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не нарушались права граждан. Не ухудшалась экологическая обстановка для них. И чтобы строительство комплексов не стало несчастьем для Алтайского края.

Мы не можем принять итоговое решение без обсуждения с жителями и местными властями. Поэтому мы проведем много встреч, подробно расскажем, что конкретно мы строим, как это будет работать, какое влияние окажет на жизнь людей.

Мы работаем совместно совместно с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», которая создана и управляется правительством РФ. То есть органы федеральной и региональной власти берут на себя ответственность за результаты этих проектов.

Хочу заявить: в обход людей, без их согласования, без всестороннего рассмотрения, открытого и публичного изучения этих вопросов мы действовать не будем. Мы не поставим людей в трудную ситуацию, не испортим им жизнь. Но и вопрос мусора тоже решать надо. То, что сегодня обсуждается в режиме митингов, просто вводит людей в заблуждение и заводит ситуацию в тупик. А к решению сложной задачи не приближает.

Самое важное - в нашем Telegram-канале