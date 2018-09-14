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ЦИК внезапно «подружился» с Google

Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Клюкин заявил, что к компании Google больше нет претензий, сообщает «Интерфакс».

Новый логотип Google.
Новый логотип Google.
Скриншот с www.google.ru

Ранее ЦИК и Роскомнадзор сообщили Google о незаконности агитации оппозиционера Алексея Навального, который планировал протестные акции в день голосования 9 сентября.

«Мы им разъяснили суть нашего закона — и все. Очень дружественная компания. Законодательство исполняют в полном объеме, реагируют адекватно и вообще одни из немногих, с кем приятно работать», заявил Клюкин.

А замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что распространение незаконной политической рекламы в день тишины и в Единый день голосования 9 сентября на ресурсах Google было прекращено, пишет polit.ru.

Ранее российская прокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы на территории страны. Об этом рассказал заместитель главы управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности ГП РФ Алексей Жафяров.

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