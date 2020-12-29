Компания Светланы Конюшенко, директора ТПК «Гудвин», на сегодняшний день разработала уникальную коллекцию одежды для 20 школ, а для 62 — изготовила эмблемы. Школьную форму здесь заказывают из нескольких регионах России, в том числе из Москвы — как оптом, так и в розницу. Кроме того, барнаульская компания выиграла грант на 1.8 млн. по конкурсу регионального центра «Мой бизнес», что поможет ей «нарастить мощности».

Altepress.ru пообщался со Светланой и узнал, как «Гудвин» сумел запустить собственное производство и взаимодействует с алтайскими школами, и какую из своих коллекций директор считает наиболее успешной.

От продавца и кладовщика к бизнесмену

— Идея заниматься школьной одеждой пришла мне потому, что у меня есть собственные дети. Всегда думаю о том, что им необходимо, хочется давать им самое лучшее. Это стремление я сохранила и в собственном деле.

Мы долго думали с коллегами, какой именно детской одеждой стоит заниматься. Так получилось, что открытие бизнеса пришлось на весенне-летний период, когда школьная одежда пользуется наибольшим спросом — поэтому мы пришли к школьному направлению, которым занимаемся по сей день.

Наш путь был и интересным, и трудным. С 2011 года мы работали под другим брендом — занимались продажей детской одежды, своего производства на тот момент не было. Я лично прошла путь от продавца, грузчика и кладовщика до предпринимателя. Такой опыт очень помогает в бизнесе, я могу делиться им со своими сотрудниками, помогать, когда у них возникают сложности, мгновенно находить решения — мы одна команда, которая идет к общей цели.

Светлана Конюшенко. Дмитрий Лямзин

Запуск собственного производства

— Мы запустили собственное производство в Барнауле в 2014 году. Скажу так, политическая и экономическая ситуация нас к этому подтолкнула.

Во-первых, в 2014 году выходит закон об обязательном ношении школьной одежды , школы должны были установить для учеников форму, выполненную в едином стиле.

Во-вторых в 2014 году Алтайскому краю было необходимо продвигать собственных предпринимателей. Администрация оказывала поддержку тем предпринимателями, которые являлись местными производителями. Поэтому мы ушли от торговли и запустили собственное производство. Это облегчило выполнение многих задач.

Светлана Конюшенко. Дмитрий Лямзин

«Не идти стремительными темпами , а двигаться постепенно»

— В 2014 году компания имела определенный капитал. Конечно, денег было недостаточно для запуска производства. Мы стараемся развиваться на собственные средства, но иногда без кредитов не обойтись. Берем их исключительно на короткий срок, стараемся очень быстро рассчитаться.

Современная экономическая ситуация нестабильна, поэтому мы не хотим рисковать. Наша стратегия — не идти стремительными темпами, а двигаться постепенно, уверенно и твердо. Последствия наших решений должны быть прогнозируемыми. Такой подход, на мой взгляд, принесет больше успеха компании.

О сложностях в поиске персонала

— Проблема поиска профессиональных кадров — конечно, номер один для компании. Мы с ней столкнулись еще до запуска производства. Нам очень нужны были хорошие продавцы, но на них нужно потратить немало времени, выучить их, буквально «вырастить».

Правда, сложность в том, что в продавцы идут практически все, кто ищет работу. И те, у кого есть способности, и те, кто ими совсем не обладает.

Наши потенциальные продавцы проходят специальное разнонаправленное обучение. Необходимы знания о материалах, из которых изготавливается наша продукция, нужно понимать тенденции моды, особенности и уникальность отшива одежды и т.д.

Нашим продавцам необходимо не только разбираться, скажем так, в легкой промышленности, но и быть своего рода психологом, ведь наши клиенты — это дети и их родители. Важно угадывать, читать желания покупателя, который — заботится о своем ребенке, а не просто одевает его. Нужно быть очень чутким.

Светлана Конюшенко. Дмитрий Лямзин

«У нас работает очень много людей из СССР»

— Если мы говорим о работниках на производстве — ситуация обратная, их крайне сложно отыскать. Думаю, это проблема всех предприятий легкой промышленности — в Барнауле практически нет ни одного учебного заведения, которое выпускало бы, например, вязальщиц. Да, много дизайнеров и модельеров. Но тех, кто умеет работать на производстве — единицы.

Поначалу, конечно, я и руководители работали сами, поскольку имеем швейное образование. Сами сидели за машинкой, сами подшивали одежду, осуществляли срочный ремонт — в общем, проходили тот путь, по которому сейчас движется каждый из сотрудников на производстве.

Модельеров у нас не было, дизайнеров не было, все делали сами. Сами создавали коллекции, исходя из модных тенденций, апробировали ткани и так далее. Учились на собственных ошибках.

Даже сейчас бывает так, что когда мы обучаем сотрудников необходимым компетенциям, они решают двигаться дальше самостоятельно. Поэтому на сегодняшний день у нас работает очень много людей, кто обучался еще в СССР. Это поколение постепенно уходит, но мы все равно справляемся.

Светлана Конюшенко. Дмитрий Лямзин

Как возникло название

— В 2014 году мы разработали собственный бренд, наша компания стала называться «Гудвин».

Гудвин — это детский персонаж. Поскольку наша целевая аудитория — дети и их родители, мы решили, что должны вызывать добрую и в то же время уместную ассоциацию. Остановились на Волшебнике изумрудного города.

Честно признаюсь, я верю, скажем так, в магию слов. Присмотревшись к слову Гудвин, мы обнаружим, что оно состоит из good- хороший, и to win — побеждать.

Живое общение — лучшая реклама

— У нас авторский путь развития, который многие пытались повторить. Многие в 2014 году решили, что у них достаточно ресурсов, чтобы выйти на рынок школьной одежды, на пике спроса. На сегодня лишь единицы смогли остаться на плаву в этой отрасли.

Продвигать свой товар мы начали не с рекламных агентств, сайтов и соцсетей. Нет! Мы ходили по школам. Были на собраниях, на различных школьных мероприятиях, выступали перед публикой в 150−200 человек. Мы рассказывали родителям о нашей компании, что умеем лучше всего и почему им это может быть интересно. Мы приглашали родителей в наш магазин.

Когда родители пришли, они почувствовали нашу любовь и заботу — это отражается как в доступной цене, так и в актуальном дизайне. И, главное, в качестве одежды, которая прослужит не один год. Родители остались довольны и стали рассказывать о нас, что называется, по сарафанному радио. Более того, после выхода закона в 2014 году, школы, уже зная о нас, просили разработать для них коллекцию школьной одежды.

Знаете, это общение с потенциальный потребителем «глаза-в-глаза» оказалось самым эффективным инструментом для продвижения продукта. Живой контакт с публикой принес куда больше покупателей, чем работа с рекламными агентствами.

Светлана Конюшенко. Дмитрий Лямзин

О создании коллекции

— Мы создаем коллекцию на протяжении всего года. В октябре начинаем проектировать новые модели одежды с учетом существующих тенденций моды — постоянно держим руку на пульсе, «мониторим» различные журналы мод, показы и т.д.

Уже в ноябре мы проводим переговоры с поставщиками ткани, фурнитуры, и уже с декабря отшиваем образцы. Прежде, чем пустить новую коллекцию в большое производство, образцы примеряем на детях — это самый эффективный способ выявить недостатки моделей, если они имеются.

Затем, когда коллекция утверждена, мы начинаем размножать лекала и создавать размерные ряды. После чего фотографируем модели и размещаем их на сайте, продвигаем на выставках — как правило это происходит в феврале.

На выставках, соответственно, клиенты ознакамливаются с новой коллекцией — для многих важно увидеть модели вживую, потрогать их.

С марта начинаются школьные собрания, поэтому весной мы активно продвигаем наши коллекции в школах. Параллельно выставки дают возможность работать с оптовыми покупателями, которые, как правило, именно в этот период делают заказы. А уже летом мы работаем с розничным покупателем. И так — по кругу.

Целиком обновляем коллекцию мы раз в два года. Определенные модели — каждый год.

Уникальная коллекция одежды для школ. Дмитрий Лямзин Уникальная коллекция одежды для школ. Дмитрий Лямзин Уникальная коллекция одежды для школ. Дмитрий Лямзин Уникальная коллекция одежды для школ. Дмитрий Лямзин Уникальная коллекция одежды для школ. Дмитрий Лямзин

Коллекция , которой гордится компания

— Наша гордость — коллекция «Фиеста». В неё мы одели две новые школы, а также учебное заведение, которое работало с другим производителем, и все равно выбрало нашу «клетку».

Это коллекция 2020 года. Она полюбилась покупателю, даже когда было сложно решить, какую одежду выбрать, покупатель в итоге отдавал предпочтение «Фиесте»

Каким образом компания работает со школами

— Директору учебного учреждения мы представляем образцы разных коллекций. Зачастую бывает, что заказчику может понравиться изделие, но он захочет поменять ткань, цвет и т.д. Это могут быть однотонные ткани, сочетания нескольких цветов, клетка.

Когда мы обсудили все нюансы, приступаем к созданию коллекции. Например, для девочек обязательно представлены несколько вариантов юбок, сарафанов — капсульная коллекция: брюки, юбка-шорты, жакеты, пиджаки и .т.д. Все это должно сочетаться друг с другом. Также к этой коллекции мы выпускаем различные аксессуары — брошки, ремешки и многое другое.

Так мы действовали на старте. Сейчас, когда у нас уже сформирован определенный круг клиентов, есть репутация и авторитет, мы новым школам предлагаем уже готовые коллекции.

Эмблемы. Дмитрий Лямзин

О том , как «Мой бизнес» помог компании

— В этом году благодаря региональному центру «Мой бизнес» мы смогли зарегистрировать наш торговый знак. Более того, с их помощью мы вышли на Wildberries. В этом году выступаем на площадке не просто как производитель, но и как лицо Алтайского края. Для нас это очень серьезный шаг на рынок России.

Кроме того, мы выиграли в конкурсе на получение гранта в приоритетных сферах экономики. Получили 1.8 млн рублей на обновление нового вязального оборудовнаия. Теперь мы можем расширить объем производства и улучшить качество продукции.

Мы можем смело заявлять о себе как о предприятии, которое может принести пользу региону, является приоритетным предприятием в экономике нашего региона. В будущем планируем пользоваться различными инструментами господдержи.

О пользе выставок и выходе на экспорт

— Если мы говорим об оптовых продажах, то здесь выход на экспорт нам обеспечили региональные и международные выставки, в которых мы участвуем с 2018 года.

Первая выставка была в Кемеровской области, затем в Новосибирске, самая масштабная в Москве, которая прошла в этом году, мы еще до пандемии успели на ней поучаствовать.

На выставках потенциальному покупателю представляется продукция, происходит обмен контактами, что дает перспективу дальнейшего сотрудничества с заказчиком. К примеру, интернет-магазин в Москве закупает оптом нашу продукцию и продает у себя, также действует и магазин в Томске и так далее.

Недавно, кстати, мы одели целую школу в Якутии — это 1000 человек.

Светлана Конюшенко. Дмитрий Лямзин

Внешний и внутренний рынок

— В Барнауле мы в основном работаем с розничным покупателем — школы, родители, которые к нам сами приходят. Оптовыми продажами мы активно занимаемся лишь второй год, поэтому на сегодняшний день основную прибыль приносит розница. Опт мы планируем наращивать. Если называть цифры, то 85% продаж — это наш регион, за пределы — 15%.

О том , как выбрать форму

— Каждый родитель, покупая школьную одежду для ребенка, должен обязательно обращать внимание на качество продукции. Важно, чтобы ребенку было комфортно в течение дня в этой одежде. И, что не менее значимо, одежда должна быть такой, чтобы ребенок, с его моторикой, мог сам одеться без особых сложностей.

Для нас это очень важно — мы несем гарантию за свои вещи. При этом мы индивидуально подходим к клиенту. Мы разрабатываем лекала, исходя из особенности фигур российских детей. Разумеется, стараемся создавать уникальный продукт с точки зрения дизайна — утяжки, пуговички и пр.

Дети из Барнаула и Новоалтайска могут в нашем магазине примерить товар. Клиенту из другого города мы высылаем образцы по 100% предоплате. При индивидуальных заказах из других регионов даем рекомендации, как правильно снять мерку. Если одежда не подойдет клиенту, он может обменять её или вернуть.

Уникальная коллекция одежды для школ. Дмитрий Лямзин

О том , как компания пережила пандемию

— Коронакризис не обошёл нас стороной. Два с половиной месяца наши предприятия не работали. К сожалению, дистанционный формат в нашем случае был неуместен — школьная одежда не актуальна в тот период, когда школьники остаются дома. Разумеется, у нас были опасения, что придется менять специфику нашего швейного предприятия. Быстро перестроиться, сделать реорганизацую, начать заниматься другим направлением было практически невозможно. Для этого необходимы не только большие ресурсы, но и специальные документы.

Тем не менее, мы верили, что рано или поздно ситуация изменится в лучшую сторону, и тогда мы успеем выйти в розничный сезон к лету, чтобы наверстать упущенное. Так и произошло. Мы взяли на себя риски, не зная, когда все закончится, и создали склад коллекции одежды, которую, как мы рассчитывали, будут носить дети, когда выйдут с карантина. Интуиция не подвела. Сезон мы достойно отработали.

Специальный вопрос

Ваше мнение о региональном центре «Мой бизнес»

Я была приятно удивлена, что действительно малому бизнесу выделяются такие крупные суммы в нашем регионе. «Мой бизнес» готов поднимать наших предпринимателей, способствовать их развитию в разных направлениях. Это действительно большая возможность для наших компаний получить необходимые средства для реализации собственных проектов. Нужно не бояться обращаться за господдержкой.

Справка

В настоящий момент магазины школьной одежды «Гудвин» располагаются в Барнауле и Новоалтайске.

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