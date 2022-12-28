Кто и как учредил СССР 100 лет назад, придумал его герб и завершил его «юридическую жизнь»

Дата создания Союза советских социалистических республик — 30 декабря — никогда не была праздничной. И это парадокс. Ведь советские правители много раз заявляли, что в этот день 1922 года совершился «акт всемирно-исторической значимости», важный «для судеб всего человечества». Так что, вообще, произошло 100 лет назад? Правда ли, что большевики разрешили свободный выход из СССР и что стало с Союзным договором — юридическим документом — в начале 1990-х? Рассказываем об этом в дни 100-летия СССР.

Почему днем рождения СССР считается 1922 год , хотя большевики взяли власть еще в 1917-м?

Дело в том, что после 1917 года из-за разрухи и хаоса во власти на территории бывшей Российской империи появилось много «национальных новообразований» — новых государств (главным образом на окраинах).

Несколько лет здесь шла гражданская война. В конце концов судьбу части «новообразований» решила Красная армия: большевики взяли власть на большей части территории империи.

И вот к концу 1922 года на этой территории сложились четыре номинально независимых — но советских — республик: Российская федеративная (РСФСР), Закавказская федеративная (Армения, Грузия, Азербайджан и ряд автономий), Украина и Белоруссия. У власти там были коммунисты.

Их представители и согласовали 29 декабря два документа: Декларацию об образовании СССР и Союзный договор. Утвердил же их первый Всесоюзный Съезд советов 30 декабря 1922 года. Эта дата — и есть день рождения СССР.

Революционеры и участники Гражданской войны. Справа — Дмитрий Сулим , начальник штаба красногвардейского отряда на Алтае. myagkm.ru Революционеры и участники Гражданской войны myagkm.ru Революционеры и участники Гражданской войны myagkm.ru Революционеры и участники Гражданской войны myagkm.ru Революционеры и участники Гражданской войны myagkm.ru Революционеры и участники Гражданской войны myagkm.ru

Почему 30 декабря так и не стало праздничной датой?

Скорее всего потому, что 29−30 декабря совершилось лишь юридическое оформление фактического состояния дел.

Уже в 1920—1921 годах и Украина, и Белоруссия, и страны Закавказья передали в РСФСР свои комиссариаты (то есть министерства) военных и морских дел, внешней торговли, финансов, почт, телеграфов, труда. РСФСР выделяла республикам деньги, отправляла туда эшелоны продовольствия.

Главным праздником коммунистов в СССР все же было 7 ноября — дата прихода к власти большевиков в Петрограде.

Зачем , собственно , нужен был Союзный договор , если всю власть и так передали Москве?

Надо было решить вопрос представительства на международной арене. Играли роль и сугубо экономические соображения: зерно и уголь Украины, нефть и марганец Кавказа, хлопок Туркестана должны были обеспечить ресурсами новую власть, положение которой было шатким.

Плюс — геополитическое положение окраин бывшей Российской империи позволяло распространять влияние на Восток и Юг Евразии. А Ленин и его соратники хотели создать всемирную социалистическую республику — и союз четырех был первым шагом, базой мировой революции.

Революционеры и участники Гражданской войны myagkm.ru

Было ли объединение республик в СССР добровольным?

Можно сказать, что да — ведь к тому времени в этих республиках у власти были коммунисты, подчинявшиеся Москве. Официально Декларация об образовании СССР провозгласила добровольность объединения.

Кроме того, власти РСФСР объявили о начале новой экономической политики, экономика потихоньку оживала, в нее начали возвращаться иностранные инвесторы — и это наверняка притягивало к России. А после двух войн и двух революций на территории бывшей империи происходила настоящая экономическая и человеческая катастрофа.

Но можно сказать и нет: ведь власть в отделившихся республиках завоевали с помощью Красной армии. И даже несмотря на жесткую партийную дисциплину в национальных республиках у руля были политики, которые намеревались строить независимое государство. Или, по крайней мере, рассчитывали на большую самостоятельность в составе единого государства.

Петроград март 1917 года. СС0

Ясно , что документы готовил кто-то заранее. Кто?

Все документы готовили «великорусские» (как тогда говорили) большевики — то есть Москва. Для начала Центральный комитет Российский компартии (ЦК) создал комиссию по взаимодействию с советскими республиками.

В нее вошли от РСФСР Сталин, Каменев, Пятаков, Рыков, Чичерин, Калинин (и еще несколько чиновников), и по одному коммунисту — от национальных республик. Причем от Закавказской федерации в ней работали представители Грузии, Армении, Азербайджана.

А главным лицом в комиссии был Сталин — в партии его считали спецом по национальным делам. Считается, что именно он подготовил проект документов — Ленин в то время сильно болел и подключался только в отдельных случаях. Впрочем, поводы подключиться были — и весьма серьезные.

1917 год. СС0

Почему говорят , что именно Ленин заложил мину под СССР и из-за него он распался?

Видимо, так говорят потому, что Ленин продавил включение в проекты таких слов как «равноправие союзных республик» и «право наций на самоопределение» — то есть свободу выхода из СССР.

Тогда как ключевая идея Сталина была другой: республики должны были войти в РСФСР на правах автономных, то есть подчиняться Москве. Но ленинский вариант был лишь тактическим лозунгом.

Вождь большевиков и его наследники не рассматривали выход из состава СССР даже теоретически. Разговоры о выходе трактовали как буржуазный национализм, виновные получали огромные сроки. Процедуру выхода не проработали вплоть до эпохи Михаила Горбачева.

А заложенное в Союзный договор право наций на самоопределение вряд ли было причиной распада СССР — причины были намного более глубокие.

Лозунги и плакаты времен СССР. russiainphoto.ru

Почему , собственно , Ленин продавил право на свободный выход и равноправие?

Когда сталинский проект разослали в ЦК партий республик, его раскритиковали многие местные лидеры — в том числе украинские и грузинские коммунисты.

Грузины, например, хотели, чтобы Грузия вошла на тех же основаниях, что Украина и Белоруссия, а не в составе Закавказской федерации. Причем обсуждение в Тбилиси шло столь бурно, что дело дошло до мордобоя — посланец Сталина напал на грузинского коллегу.

Ленин был более гибким. Право на самоопределение он использовал как тактический лозунг для достижения стратегической цели.

При этом он объяснял, что над множеством национальных пролетарских государств должна господствовать единая, направляющая политическая воля — Российская коммунистическая партия большевиков. В дальнейшем Сталин, получивший после смерти Ленина всю власть почти на 30 лет, мог бы внести изменения — но не сделал этого.

Революционеры и участники Гражданской войны myagkm.ru

А в 1922 году тактический прием сработал. Коммунисты из национальных республик приняли его за чистую монету и восприняли как подлинную составляющую коммунизма, и их сопротивление удалось преодолеть.

Где это все происходило географически?

Новое государство учредили в Большом театре Москве, ставшей столицей с 1918 года. Вот как представлял себе события современный писатель Николай Непомнящий.

«Делегаты I Союзного съезда Советов стали собираться в Большой театр с раннего утра. Из тумана выплывали экзотические фигуры в халатах, диковинных одеждах, белых чалмах, ушанках из лисьего меха. Мелькали привычные кожанки, серые шинели. Необычны были даже среди этого пестрого моря фраки и крахмальные воротнички дипломатов».

Участники Съезда оставили воспоминания, будто бы после основного мероприятия прошел концерт мастеров из республик, а на сцену вывели живого верблюда. По факту же концерт прошел накануне съезда. А на сцене показывали эпизоды балета «Дон Кихот» и вывели лошадь, а не верблюда, пишет «РГ».

Всесоюзный староста Михаил Калинин на митинге в Петрозаводске , 1922 год. russianfoto.ru

Как все это объединение управлялось?

В тот же день, когда подписали Союзный договор, делегаты съезда избрали орган власти — ЦИК (позже его преобразовали в Верховный совет). Председателем стал Михаил Калинин.

Деятельность союзных республик координировал Совет Народных Комиссаров (Совнарком) РСФСР. В 1923 году его преобразовали в Совнарком СССР (с 1946 года — Совет министров СССР).

Свои ЦИКи и Совнаркомы создали и в республиках. В целом же за годы СССР сформировалась система управления, состоящая из многих уровней иерархии. А главным управленческим звеном была коммунистическая партия — как того и требовал Ленин.

Компартия была построена по жесткому иерархическому принципу и дублировала все государственные органы Союза. Ее ячейки пронизывали все органы власти, предприятия, профсоюзы, газеты, телевидение и т.п. Партия была высшим арбитром, ее лидеры наделялись культовыми чертами, партработники имели особые льготы.

«Через почти 70 лет именно с ликвидацией руководящей — по Конституции — роли КПСС и схваткой двух экстраординарных политиков, Горбачева и Ельцина, распад СССР стал неизбежным», — высказал мнение «Российской газете» историк Геннадий Бордюгов.

Плен комитета по управлению рудничной промышленностью , Южный Урал. russianfoto.ru

Правда ли , что СССР оказался под жестким санкциями?

Под санкции попал не СССР, а большевистская Россия. Это случилось после того, как в марте 1918-го Россия вышла из войны, отказавшись выплачивать Западу долги империи, и национализировала предприятия (в том числе принадлежавшие иностранцам).

Тогда экс-союзники по Антанте запретили все экономические взаимоотношения с ней, напоминает «Культурология.рф». Кроме того, страны Европы пугала и объявленная большевиками цель — устроить мировую/ революцию.

Но когда стало ясно, что большевики побеждают, прагматичные лидеры европейских стран восстановили торговые отношения. Это случилось 16 января 1920 года.

Плакаты 1920-х-1930-х годов. Polithistory.ru

Как так получилось , что сначала в СССР вошли четыре республики , а потом оказалось 15?

Власти СССР много раз перекраивали карту страны, меняли границы и статус территорий. Так, в 1922 году, в год утверждения Союзного договора, РСФСР занимала огромную площадь. А в 1924—1929 годах из нее выделили Узбекскую, Туркменскую и Таджикскую ССР, которые присоединились к договору.

В 1936-м из состава РСФСР выделили еще и Казахскую и Киргизскую ССР. И в том же году упразднили Закавказскую федерацию — так появились Грузинская, Армянская и Азербайджанская ССР. В 1936 году в СССР входило 11 республик.

Молдавская ССР стала частью Советского Союза в 1940-м, но сложным путем. Часть ее территории входила в Украинскую ССР (как автономная республика), другая часть (Бессарабия, включая Кишинев) — в Румынию.

В 1940 году СССР потребовал от Румынии передать ей эти территории. Румыния сначала собралась воевать, но потом согласилась. В 1940 году на базе обеих частей создали Молдавскую ССР.

Демонстрация и митинг барнаульских коммунистов 7 ноября 2009 года. Михаил Хаустов

Страны Прибалтики вошли в состав СССР тоже в 1940-м. Много лет спустя Совет Европы назвал это аннексией. Современная официальная позиция РФ — присоединение стран Прибалтики не противоречило международному праву на 1940 год.

Почему в СССР иногда называли Болгарию 16-й республикой?

Болгария никогда была республикой СССР, но входила в число стран «соцлагеря» — строила социализм по советской модели. Однако во времена Леонида Брежнева (1964−1982 годы) ходили слухи, будто бы вхождение ее обсуждается, но советские правители отказались из-за того, что с Болгарией нет общих границ.

И все же в СССР какое-то время было 16 республик. В 1940 году, после советско-финской войны, была создана Карело-финская ССР — путем присоединения приграничных территорий Финляндии к Советскому Союзу.

В 1956 году, уже при Хрущеве, ее упразднили и понизили статус до автономной республики в составе РСФСР под названием Карельской АССР. Но на знаменитом фонтане «Дружба народов» на ВДХНХ в Москве так и осталось 16 «сестер» — союзных республик.

Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ. russianfoto.ru

Кто и когда придумал герб СССР с солнцем , колосьями и серпом-молотом?

Герб СССР создали в 1923-м. Сначала Гознак объявил конкурс. Владимир Адрианов, руководитель худотдела 2-й Московской фабрики Гознака, выдал условия: на гербе должны быть восходящее солнце, серп-молот и девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Символ серпа и молота использовали еще во времена первой русской революции. Но считается, что впервые его предложил использовать в праздничном первомайском украшении Замоскворецкого района Москвы художник Евгений Камзолкин (выходец из купеческой семьи).

А за базовый эскиз герба СССР приняли разработку художника и геодезиста Всеволода Корзуна, бывшего подпоручика инженерных войск русской армии, служившего в то время в красной. У него было два варианта — колосья с виноградной лозой и просто колосья. Приняли тот, что без виноградных листьев.

Эскизы герба СССР: 1−2 — Корзуна , 3-й — доработка Дубасова , 4-й — доработка Андрианова. 5-й — герб по Конституции 1936 г. www. ria1914.info

Затем эскиз дорабатывал сотрудник Гознака Иван Дубасов, бывший прапорщик Русской армии и тоже перешедший в Красную (позднее стал главным художником Гознака). Дубасов добавил объемность в изображения серпа и молота, сделал гуще колосья, придумал, как разметить девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на разных языках — на ленте, обвивающей колосья.

На финише вмешался Владимир Адрианов (бывший подполковник Корпуса военных инженеров), который его, что называется, «докрутил». Об этом пишет военный историк Валерий Вохмянин. Но есть версия, будто бы первый вариант разработал Адрианов, а Корзун и Дубасов ему помогали.

Правда ли , что на гербе СССР были какие-то ошибки?

Разработчики, участвовавшие в конкурсе, получили лично от Владимира Адрианова образец изображения рукоятки серпа вверх ногами: утолщенным концом вверх, а не вниз. Именно в таком виде изображение появилось на эскизе Корзуна, и при доработке в Гознаке никто этого не заметил.

Открытие выставки «Привет из СССР» АГКМ

Кроме того, при доработке базового эскиза географию сильно упростили — убрали с Земного шара крупные острова вроде Мадагаскара и внутренние моря.

Но именно в таком виде (без прорисовки деталей и с перевернутой рукояткой серпа) герб утвердили в сентябре 2023 года, а в 1924-м и в Конституции. Все неточности в гербе тихо и постепенно устранили только к 1937 году.

Союзный договор — юридический документ. Разве его расторгли?

Движение за независимость республик началось во время горбачевских реформ и в 1990 году они одна за другой провозглашали верховенство республиканских законов над союзными.

При этом часть республик расторгли Союзный договор, признав его незаконным, как, например, Грузия. В Литве в 1990 году приняли акт о восстановлении независимости и объявили декларацию о вхождении Латвии в состав СССР от 1940 года не имеющей законной силы с момента принятия.

Надо сказать, что президент СССР Михаил Горбачев вместе с главами девяти (из 15) республик в 1991 году готовил новый Союзный договор. Но 18 августа произошел путч, и после его подавления республики уже массово начали объявлять о свое независимости.

Барнаул во время Августовского путча. Август 1991 года. Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru

В России Союзный договор денонсировали депутаты Верховного Совета РСФСР 12 декабря 1991 года, сославшись на свое конституционное право ратифицировать и денонсировать международные договоры. Депутат Сергей Шахрай перед голосованием заявил, что Союзный договор никогда не был подписан и заключен.

«На I съезде Советов в 1922 году было зафиксировано, что Договор одобрить в основном и направить на доработку в республики. На II съезде уже принимался под таким же названием совсем другой текст, и опять не республиками, а голосованием на съезде, причем от Российской Федерации было более 50 депутатов, а от Беларуси — 33. Это никак договором в чистом смысле слова назвать нельзя. И даже если предположить, что договор все-таки был, то в 1936 году с принятием Конституции он утратил силу», — объяснил Шахрай.

Верховный совет тогда был реальной силой и имел все возможности голосовать против. Криков и вопросов было много — например, депутат Михаил Лапшин спросил: после денонсации Союзного договора каким границам мы вернемся? К границам 1922 года, когда в РСФСР входил нынешний Казахстан и Средняя Азия?

Но большинство депутатов проголосовало за ликвидацию СССР. К тому же к моменту голосования три страны — Россия: Украина и Беларусь — уже основали СНГ. И в соглашении о его создании констатировали: СССР прекращает свое существование как субъект международного права и политической реальности.

Михаил Горбачев wikipedia.org

Когда СССР официально закончил существование?

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев подал в отставку с поста президента СССР. Утром 26 декабря над Кремлем был спущен флаг СССР.

И в этот же день Верховный Совет СССР принял декларацию: в связи «с созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование».

Советские граждане приняли решение равнодушно — массовых протестов не было. Тоска по Советскому Союзу проснулась тогда, когда россияне забыли очереди в магазины и пустые прилавки.

30 лет спустя, в ноябре 2021 года, ВЦИОМ провел опрос среди россиян о том, что они помнят о Советском Союзе. Оказалось, 11% не знают, как расшифровывается СССР, а еще 8% расшифровывают с ошибками. Только 6% респондентов назвали все 15 республик, входивших в СССР, а более четверти не смогли назвать ни одной.

Часть фотографий предоставлены Алтайским краевым государственным краеведческим музеем.