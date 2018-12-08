Кудрин призвал сосредоточиться на внутренних проблемах, иначе Россию ждет судьба СССР

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что если не отвлечься от внешнеполитических успехов и не обратить внимания на внутренние проблемы, решение которых и приводит страну к подлинному величию, то Россия может пойти по пути, который привел к развалу СССР. Такое заявление политик сделал на открытии Общероссийского гражданского форума, пишет «Интерфакс».

По словам Кудрина, России, «которая была раньше Советским Союзом с определенными амбициями, идеологией, своей ролью, очень тяжело перестраиваться».

Алексей Кудрин,

глава Счетной палаты:

И может быть, мы сегодня еще в значительной степени заложники той культуры, того менталитета, который сложился. И когда страна много лет оценивала свои поражения на разных фронтах — от технологий до военных и территориальных, — это такой наркотик, который вкололи в части того, что мы снова стали (измерять свои достижения. — прим. ред.) по таким-то и таким-то показателями.

Вместе с тем, отметил Кудрин, «это ощущение длится недолго».

Алексей Кудрин,

глава Счетной палаты:

Советский Союз не из-за заговоров развалился, а из-за несовершенной модели развития своей экономики и политической системы. Это внутренние были проблемы. Они стали источником вот этих поражений. Поэтому сегодня, если мы не будем уделять внимание снова внутренним причинам — факторам нашего успешного развития, если мы не увидим этого и вовремя не обратим на это внимание, мы снова будем терпеть поражения.

«В этом смысле успехи во внешней политике, которые иногда предлагаются как наше возвращение в круг ведущих стран — это некоторая иллюзия, которая некоторое время может поддерживаться», — добавил Кудрин.

По его словам, пока не создан «экономический базис этого процветания или величия России». «И пока даже не уделяем этому достаточного внимания», — сказал он.