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Политика
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Кудрин призвал сосредоточиться на внутренних проблемах, иначе Россию ждет судьба СССР

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что если не отвлечься от внешнеполитических успехов и не обратить внимания на внутренние проблемы, решение которых и приводит страну к подлинному величию, то Россия может пойти по пути, который привел к развалу СССР. Такое заявление политик сделал на открытии Общероссийского гражданского форума, пишет «Интерфакс».

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
kremlin.ru

По словам Кудрина, России, «которая была раньше Советским Союзом с определенными амбициями, идеологией, своей ролью, очень тяжело перестраиваться».

Алексей Кудрин,
глава Счетной палаты:

И может быть, мы сегодня еще в значительной степени заложники той культуры, того менталитета, который сложился. И когда страна много лет оценивала свои поражения на разных фронтах — от технологий до военных и территориальных, — это такой наркотик, который вкололи в части того, что мы снова стали (измерять свои достижения. — прим. ред.) по таким-то и таким-то показателями.

Вместе с тем, отметил Кудрин, «это ощущение длится недолго».

Алексей Кудрин,
глава Счетной палаты:

Советский Союз не из-за заговоров развалился, а из-за несовершенной модели развития своей экономики и политической системы. Это внутренние были проблемы. Они стали источником вот этих поражений. Поэтому сегодня, если мы не будем уделять внимание снова внутренним причинам — факторам нашего успешного развития, если мы не увидим этого и вовремя не обратим на это внимание, мы снова будем терпеть поражения.

«В этом смысле успехи во внешней политике, которые иногда предлагаются как наше возвращение в круг ведущих стран — это некоторая иллюзия, которая некоторое время может поддерживаться», — добавил Кудрин.

По его словам, пока не создан «экономический базис этого процветания или величия России». «И пока даже не уделяем этому достаточного внимания», — сказал он.

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