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Политика

Леонид Кравчук. Как парню из села прочили научную карьеру, а он стал «слугой двух Украин»

10 мая 2022 года на 89-м году жизни скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. С чего началась карьера политика, и от чего он умер — в нашем материале.

Леонид Кравчук, первый президент Украины.
Леонид Кравчук, первый президент Украины.
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Биография и карьера Леонида Кравчука

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин (Ровненская область Украины).

В 1953 году он окончил Ровенский кооперативный экономико-правовой техникум по специальности «бухгалтерский учет», а в 1958-м — экономический факультет Киевского государственного университета по специальности «политэкономия».

В 1970 году также отучился в аспирантуре Академии общественных наук ЦК КПСС, стал кандидатом экономических наук.

С 1958-го преподавал в Черновицком финансовом техникуме, а с 1960-го — был партийным работников.

В 1970—1971 годах занимал должность заведующего сектором отдела организационно-партийной работы, а дальше — инспектора и помощника секретаря ЦК Компартии Украины.

Леонид Кравчук, первый президент Украины.
Леонид Кравчук, первый президент Украины.
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В 1976 году назначен первым заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ.

В 1980—1988 годах был заведующим отделом пропаганды и агитации, а затем — заведующим идеологическим отделом ЦК Компартии.

В 1989 году — кандидат в члены политбюро ЦК КПУ, а в 1990-м — второй секретарь. В 1990—1991 годах — член политбюро ЦК Коммунистической партии Украины.

Также Кравчук избирался депутатом Верховного совета Украинской ССР, а в 1990 году возглавил Конституционную комиссию. В 1990—1991 годах — член ЦК КПСС.

В марте 1990-го избран депутатом Верховного совета УССР XII созыва. С июля 1990-го по декабрь 1991 года — председатель Верховного совета.

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Когда Кравчук был президентом Украины

Леонид Кравчук был первым президентом Украины с 5 декабря 1991 по 19 июля 1994 года.

Как напоминает «Коммерсант», в августе 1991-го политик отказался поддержать попытку госпереворота, а 7−8 декабря этого же года — на встрече с президентом РСФСР Борисом Ельциным и председателем Верховного совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.

В июне 1994 года также участвовал в досрочных выборах президента Украины, но во втором туре проиграл бывшему премьер-министру Леониду Кучме. С результатом 31,37% против 38,36%.

Леонид Кравчук, первый президент Украины.
Леонид Кравчук, первый президент Украины.
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После этого — в 1994—1998 годах был депутатом Верховной рады II созыва, входил во фракцию «Социально-рыночный выбор» и, в результате, перешел в депутатскую группу «Конституционный центр».

В 1998—2006 годах — депутат Рады III и IV созывов, избран по спискам объединенной Социал-демократической партии Украины.

В 2011-м возглавил Конституционную ассамблею по подготовке проекта новой конституции Украины, а с 2015-го был председателем общественной организации «Движение за Украину в НАТО».

30 июля 2020 года назначен полномочным представителем Украины в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. На этом посту он сменил Кучму.

«Самым поразительным в биографии Леонида Кравчука стало то, что он прожил две насыщенные политические жизни, вначале верой и правдой служа советской Украине, а потом с тем же рвением и энтузиазмом служа Украине антисоветской».

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В какой «политической форме» был Кравчук

Издание отмечает, что даже в преклонном возрасте Кравчук оставался в хорошей политической форме: «Он был частым гостем не только украинских ток-шоу, но и в качестве приглашенного гостя их Киева в последние годы нередко вступал в полемику с российскими телеведущими, в которой всегда держался весьма уверенно — сбить его с его линии было невозможно».

Леонид Кравчук, первый президент Украины.
Леонид Кравчук, первый президент Украины.
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Награды Леонида Кравчука

Кравчук — Герой Украины. Он награжден тремя советскими орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции и «Знаком Почета».

Первый президент независимой Украины — полный кавалер украинского ордена Ярослава Мудрого. Также удостоен ордена Свободы.

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Какие книги написал Кравчук

Леонид Кравчук — автор книг «Последние дни империи. Первые годы надежды», «Государство и власть: опыт административной реформы», «Имеем то, что имеем. Воспоминания и раздумья».

«Согласно биографам, в 1980-х Кравчук был одним из соавторов нескольких книг о нерушимости Советского Союза и в годы перестройки на страницах газеты „Вечерний Киев“ вел острую дискуссию со сторонниками украинской независимости», — подчеркивает «Коммерсант».

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Личная жизнь первого президента Украины

Леонид Кравчук был женат на Антонине Кравчук (в девичестве — Мишура). Она родилась в селе Вира, выросла без отца и до поступления в Киевский университет с красным дипломом окончила техникум.

Свадьба.
Свадьба.
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Молодой человек создал семью на 4 курсе. Тогда он слег с температурой, и девушка добилась его госпитализации. Свадьбу молодожены сыграли в Ленинской комнате общежития.

У пары есть сын — Александр, бизнесмен.

7
Причина смерти Леонида Кравчука

«Царьград» сообщает, что пока точную причину смерти Кравчука не называют. Но один из родственников рассказал: политику становилось хуже с 2020 года.

В июне 2021-го он не приехал на торжественное заседание Верховной рады (по случаю Дня конституции) из-за операции на сердце.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
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Затем его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

В июне стало известно, что Кравчука отправили на реабилитацию в Германию. Сначала ему стало лучше и он общался с родственниками, но через некоторое время состояние снова ухудшилось.

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