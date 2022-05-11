Леонид Кравчук. Как парню из села прочили научную карьеру, а он стал «слугой двух Украин»

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Биография и карьера Леонида Кравчука

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин (Ровненская область Украины).

В 1953 году он окончил Ровенский кооперативный экономико-правовой техникум по специальности «бухгалтерский учет», а в 1958-м — экономический факультет Киевского государственного университета по специальности «политэкономия».

В 1970 году также отучился в аспирантуре Академии общественных наук ЦК КПСС, стал кандидатом экономических наук.

С 1958-го преподавал в Черновицком финансовом техникуме, а с 1960-го — был партийным работников.

В 1970—1971 годах занимал должность заведующего сектором отдела организационно-партийной работы, а дальше — инспектора и помощника секретаря ЦК Компартии Украины.

Леонид Кравчук , первый президент Украины. СС0

В 1976 году назначен первым заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ.

В 1980—1988 годах был заведующим отделом пропаганды и агитации, а затем — заведующим идеологическим отделом ЦК Компартии.

В 1989 году — кандидат в члены политбюро ЦК КПУ, а в 1990-м — второй секретарь. В 1990—1991 годах — член политбюро ЦК Коммунистической партии Украины.

Также Кравчук избирался депутатом Верховного совета Украинской ССР, а в 1990 году возглавил Конституционную комиссию. В 1990—1991 годах — член ЦК КПСС.

В марте 1990-го избран депутатом Верховного совета УССР XII созыва. С июля 1990-го по декабрь 1991 года — председатель Верховного совета.