30 июня
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Политика

100-летний юбилей отметила жительница Барнаула Эсфирь Рувимовна Гринштейн

Эсфирь Рувимовна родилась 30 июня 1922 года в Барнауле.

Поздравление ветерана. 100-летний юбилей.
Поздравление ветерана. 100-летний юбилей.
фото Алексея Янкина

Поздравить ветерана с юбилеем пришли глава администрации Центрального района Максим Сабына, руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов, главный врач Краевой клинической больницы Диана Рудакова, представители общественных организаций.

Гости вручили юбиляру поздравления и подарки. Эсфирь Рувимовна поблагодарила гостей и пригласила всех на следующий юбилей.

— Очень приятно увидеть в таком солидном возрасте активного человек с горящим взглядом, заразительным оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне. Для меня большая гордость и честь разделить с нею этот праздник. Это легендарные люди, нам на них равняться, — поделился Вячеслав Перерядов.

Диана Рудакова призналась, что впервые присутствует на 100-летнем юбилее и эмоции переполняют.

-Став свидетелем и участником немалых исторических событий, хороших и не очень, Эсфирь Рувимовна осталась добрым и душевным человеком. Она любит свою семью, свою Родину. Это достойный человек, прошедший достойный жизненный путь, — заключила Диана Рудакова.

Эсфирь Рувимовна Гринштейн родилась 30 июня 1922 года в Барнауле. К моменту начала Великой Отечественной войны ей исполнилось восемнадцать. По окончанию курсов медсестер, в апреле 1942 года, Эсфирь Рувимовну призвали на фронт. Воевала на Западном, 2-ом Белорусском и 1-ом Прибалтийском фронтах, прошла Украину, Белоруссию.

Весть о Победе встретила в Польше, а после окончания войны в звании старшего сержанта медицинской службы вернулась в Барнаул. В Алтайском институте сельскохозяйственного машиностроения (позднее Алтайский политехнический институт) Эсфирь Рувимовна проработала 50 лет заведующим машбюро.

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