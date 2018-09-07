Меры соцподдержки граждан предпенсионного возраста разработали депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС

Сегодня депутаты фракции «Единая Россия» в АКЗС внесли в проект повестки сентябрьской (24-й) сессии АКЗС пакет изменений в краевые законы, касающиеся льгот, которые связаны с наступлением пенсионного возраста.

Андрей Осипов,

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании:

Депутаты и консультанты АКЗС оперативно изучили документы по вопросам ведения каждого комитета на предмет того, какие законы может затрагивать проект федеральных изменений, касающихся пенсий. Основная концепция этого пакета заключатся в том, что мы предлагаем применять уже имеющиеся меры социальной поддержки без привязки к выходу на пенсию.

Напомним, глава государства в своём телеобращении заострил внимание субъектов РФ на том, что важно сохранить все действующие региональные льготы для лиц, которые попадут в переходный период выхода на пенсию. Фракция «Единая Россия» в краевом Законодательном Собрании выступила с этой инициативой на уровне нашего региона.

Сергей Приб,

руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС:

По сути, мы говорим о появлении в Алтайском крае (как в целом и по всей стране) новой социальной категории — граждане предпенсионного возраста. На федеральном уровне сохранят налоговые льготы для тех, кто старше 55 или 60 лет, в зависимости от пола. На региональном уровне фракция «Единая Россия» инициирует изменения в ряд краевых законов, предоставляющих льготы различным категориям пенсионеров. Сейчас мы завершили мониторинг регионального законодательства. Итоговый законопроект фракция «Единая Россия» внесла в повестку сессии, которая пройдет 27 сентября. Мы предлагаем рассмотреть его в двух чтениях.

Как сообщила председатель комитета АКЗС по социальной политике, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ильюченко, в первую очередь речь идет о льготах, положенных гражданам со званиями «Ветеран труда» и «Ветеран труда Алтайского края», транспортном налоге и выплатах за капитальный ремонт многоквартирных домов. Сегодня все эти льготы начинают действовать в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, когда они выходят на пенсию по возрасту. Поправки в краевые законы должны будут вступить в силу с 1 января 2019 года.

Справка

Депутаты предлагают внести изменения в следующие краевые законы: «О ветеринарии», «О транспортном налоге на территории Алтайского края», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», «О присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Алтайского края», «О предоставлении мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Алтайском крае».

Проект изменений предусматривает сохранение мер социальной поддержки после достижения возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщин) для:

ветеранов труда и ветераны труда Алтайского края ( ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей , компенсация части расходов на услуги ЖКХ);

ежемесячная денежная выплата в размере 615 рублей компенсация части расходов на услуги ЖКХ); специалистов образовательных организаций , организаций для детей сирот , медицинских организаций , организаций соцобслуживания , учреждений культуры и государственной ветеринарной службы края , проживающих в сельской местности ( ежемесячная денежная выплата 800 рублей);

организаций для детей сирот медицинских организаций организаций соцобслуживания учреждений культуры и государственной ветеринарной службы края проживающих в сельской местности ежемесячная денежная выплата 800 рублей); владельцам автомобилей мощностью до 100 л.с. ( нулевая ставка транспортного налога).

Изменения в закон «о капремонте» сохраняют компенсацию для неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти или восьмидесяти лет, проживающих в составе семьи, состоящих только из совместно проживающих граждан пенсионного возраста либо достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, и (или) неработающих инвалидов I, II групп (50% для 70 лет и 100% для 80 лет).