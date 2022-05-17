КПРФ пришлось через суд доказывать мэрии Барнаула, что пикет против роста цен не имеет отношения к Украине

Администрация Барнаула отказала местным коммунистам в проведении пикетов «Против повышения цен!», так как это могло бы сформировать негативное отношение к спецоперации на Украине. После разбирательства в суде мэрия изменила решение. Акции состоятся, заявили в КПРФ.

Шествие и митинг КПРФ в Барнауле по случаю 102-ой годовщины Октябрьской революции

Центральный районный суд посчитал, что вмешательство чиновников в право проведения мирных публичных мероприятий должно основываться на законе, быть необходимым и соразмерным преследуемой правомерной цели.

Исследовав в судебном заседании материал, который планировался к раздаче на пикетах (а именно спецвыпуск газеты «Голос труда»), суд установил, что газета не содержит какой-либо информации о специальной военной операции на Украине, а следовательно, не может повлечь негативного отношения к ней.

Более того, в газете есть указания на причину повышения цен в России — «произвол спекулянтов». Так считают в КПРФ.

Суд установил, что информация газеты также не может повлечь необоснованный рост социальной напряженности, общественные волнения, способные вызвать нарушения общественного порядка.

Довод администрации о том, что повышение цен связано с антироссийскими санкциями, не нашли обоснования, так как санкции вводятся против России на протяжении последних восьми лет.

В итоге суд пришел к выводу, что пикет «Против повышения цен!» носит экономический характер и не имеет отношения к cпецоперации на Украине.

17 мая администрация Барнаула во исполнение решения судебного органа согласовала пикет. Он пройдет 18 мая на ул. Воровского, 108в в 18:00.

А ранее депутат Госдумы и глава крайкома КПРФ на Алтае Мария Прусакова попала в список кандидатов, которые могут заменить Геннадия Зюганова на президентских выборах в 2024 году, если тот откажется в них участвовать.