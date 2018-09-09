Наблюдатели сообщили о подвозе избирателей на выборах в Алтайском крае

Наблюдатели общественного движения «Голос» сообщили о подвозе избирателей на участок № 207 в Барнауле.

По данным наблюдателей, около автобус и пять машин с работниками ТЭЦ-2 подъехали к УИК № 207. Привезенные люди жалуются на принуждение к голосованию, говорится на сайте «Голоса».

Координатор «Голоса» в Алтайском крае Анна Бочило также сообщила, что на УИК № 214 книги списка избирателей содержат непредусмотренные законом отметки.

На карте нарушений «Голоса» на выборах в Сибири отмечено более 50 случаев, из них 23 приходятся на Алтайский край. Однако в краевом избиркоме «Коммерсанту» сообщили, что заявлений о нарушениях пока не поступало.

Напомним, что к 10 утра явка на выборах губернатора Алтайского края составила 5,97%.