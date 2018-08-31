Надежный и общительный: США рассекретили переговоры Ельцина и Клинтон о малоизвестном Путине

В сентябре 1999 года первый президент России Борис Ельцин лично говорил американскому коллеге Биллу Клинтону, что выбрал Владимира Путина в качестве преемника. Информация появилась в расшифровке телефонных переговоров лидеров России и США, опубликованных на сайте библиотеки Клинтона, сообщают «Известия».

По словам Ельцина, он долго не мог найти человека, который бы смог стать президентом России в 2000 году, пока не наткнулся на Путина. Он изучил его биографию, связи, интересы и понял, что он надежный, обстоятельный и общительный человек.

Кроме того, первый российский президент был уверен, что народ поддержит Путина на выборах. В ноябре 1999 года в очередном разговоре с Клинтоном Ельцин заявил, что собирается в отставку и отметил, что уверен в победе выбранного им кандидата.

Напомним, Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года политик объявил о своей отставке. Исполняющим обязанности тогда был назначен председатель правительства Владимир Путин.