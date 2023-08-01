Нескольким российским судьям и прокурорам заблокировали британские счета. Под запретом и вояжи в Великобританию

Великобритания ввела санкции против шести россиян в связи с приговором оппозиционному политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе* (признан Минюстом иноагентом).

Он в апреле получил 25 лет по делу о госизмене и распространении фейков об армии, напоминает Forbes.

В британском санкционном списке оказались судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель гособвинения Данила Михеев. Их британские активы будут заморожены, а им самим теперь запрещен въезд в Великобританию.

Закрытый режим

Накануне первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу на приговор Кара-Мурзе и оставил его без изменений. Материалы дела засекречены, слушание в апелляционном суде, как и весь процесс, прошли в закрытом режиме.

*Минюст включил Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов 22 апреля.