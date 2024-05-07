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Политика

Новый Aurus Senat доставил Путина на инаугурацию. Что изменилось в президентском лимузине

7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, куда он приехал на обновленном Aurus Senat. Известно, что новый президентский лимузин отличается от предыдущего не только внешним видом. Altapress.ru разобрался, что изменилось в автомобиле новоизбранного главы государства.

Инаугурация Владимира Путина 7 мая 2024 года.
Инаугурация Владимира Путина 7 мая 2024 года.
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Новшества в Aurus Senat

В автомобиле установили ряд новых деталей российского производства:

  • новую мультимедийную систему,
  • цифровое зеркало заднего вида,
  • функцию ночного видения,
  • дополнительные камеры кругового обзора,
  • камеру контроля утомляемости водителя.
  • эффективную тормозную систему.

Мотоциклы Aurus Merlon

Что касается мотоциклов для сопровождения президента, то важным преимуществом стала возможность их эксплуатации при температурах до -25 градусов. Также электрический транспорт способен разогнаться до 225 км/ч.

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