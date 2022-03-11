Новоалтайск обрел нового мэра

В ходе тайного голосования большинством голосов на должность мэра был Владимир Бодунов — за него проголосовали 18 из 21 присутствующего депутата Новоалтайского городского Собрания депутатов, сообщает пресс-служба городской администрации.
Что известно о новом мэре
Владимир Бодунов родился 1 января 1966 года в Бийске. В 1987 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. В 2011 году окончил Сибирскую академию государственной службы и кадров по направлению «Государственное и муниципальное управление».
С 2008 по 2017 год был главой Солнечного сельсовета Первомайского района Алтайского края, с 2017 по 2018 год — главным специалистом отдела по работе с органами местного самоуправления.
С 2019 по декабрь 2021 года — председатель комитета по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству администрации Новоалтайска.
С декабря 2021 года — заместитель главы администрации Новоалтайска.
Напомним, ранее главой Новоалтайска был Сергей Еремеев — 13 января 2022 года он подал в отставку по собственному желанию.