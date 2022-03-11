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Политика

Новоалтайск обрел нового мэра

В Новоалтайске выбрали нового мэра. Кандидатов было двое — первый заместитель главы администрации города Сергей Лисовский и заместитель главы администрации Владимир Бодунов, который исполняет обязанности главы с 19 января.

Новый мэр Новоалтайска Владимир Бодунов
Новый мэр Новоалтайска Владимир Бодунов
novoaltaysk.ru

В ходе тайного голосования большинством голосов на должность мэра был Владимир Бодунов — за него проголосовали 18 из 21 присутствующего депутата Новоалтайского городского Собрания депутатов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Что известно о новом мэре

Владимир Бодунов родился 1 января 1966 года в Бийске. В 1987 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. В 2011 году окончил Сибирскую академию государственной службы и кадров по направлению «Государственное и муниципальное управление».

С 2008 по 2017 год был главой Солнечного сельсовета Первомайского района Алтайского края, с 2017 по 2018 год — главным специалистом отдела по работе с органами местного самоуправления.

С 2019 по декабрь 2021 года — председатель комитета по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству администрации Новоалтайска.

С декабря 2021 года — заместитель главы администрации Новоалтайска.

Напомним, ранее главой Новоалтайска был Сергей Еремеев — 13 января 2022 года он подал в отставку по собственному желанию.

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