Назначили нового вице-мэра Бийска

Юрий Баженов окончил Павловский сельскохозяйственный колледж по специальности "агрономия".
В 2000 году поступил на службу в органы внутренних дел. Также получил высшее образование в Современной гуманитарной академии по направлению "юриспруденция".
В мэрию Бийска Баженов пришел на место уволившегося в начале года Дмитрия Глухоты.
Ранее стало известно, кто исполняет обязанности вице-мэра Барнаула вместо арестованного Шеломенцева.
Антон Шеломенцев добровольно покинул свою должность. Теперь его место занял первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.
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