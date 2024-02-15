Назначили нового вице-мэра Бийска

Юрий Баженов теперь исполняет обязанности заместителя главы города главы по организационным вопросам, сообщает " Бийский рабочий ".

Юрий Баженов окончил Павловский сельскохозяйственный колледж по специальности "агрономия".

В 2000 году поступил на службу в органы внутренних дел. Также получил высшее образование в Современной гуманитарной академии по направлению "юриспруденция".

В мэрию Бийска Баженов пришел на место уволившегося в начале года Дмитрия Глухоты.

Ранее стало известно, кто исполняет обязанности вице-мэра Барнаула вместо арестованного Шеломенцева.

Антон Шеломенцев добровольно покинул свою должность. Теперь его место занял первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.

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