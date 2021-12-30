Ой-ой, двадцать второй. Почему вместе с ковидом нас ждут технологичность и централизация

Одна волна пандемии сменяет другую, а ковидные ограничения становятся все более суровыми и плотно вплетаются в бытие человечества — это то, что все мы усвоили в 2021 году. В этом контексте редакция altapress.ru задалась вопросом, а что нас ждет дальше?

Градус повышается?

Все те общественные дискуссии, которые выросли на почве обостряющейся эпидобстановки и все более ужесточающихся коронавирусных запретов — будь то вопрос необходимости массовой вакцинации и введение QR-кодов — продолжат определять окружающую действительность в ближайшей перспективе, уверена депутат Госдумы от Алтайского края и лидер региональной организации КПРФ Мария Прусакова.

Сессия АКЗС 16 декабря 2021 года. Мария Прусакова. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Мария Прусакова,

депутат Госдумы:

То, что все вопросы и болевые точки, связанные с пандемией коронавируса, перекочуют в 2022 год — очевидно. В начале следующего года в федеральном парламенте будет рассматриваться законопроект о QR-кодах. Совершенно очевидно, что простые люди недовольны тем, как у нас реализуются многие шаги в вопросе борьбы с эпидемией, а поэтому в любом случае снять напряжение в обществе быстро не получится.

Федеральный парламентарий предполагает, что применяемая практика по введению ограничений на фоне обострения ситуации с ковидом и их отмене все так же будет применяться.

При этом, по словам Марии Прусаковой, общество совершенно справедливо желает получить ответы на многие наболевшие вопросы, связанные, как с вакцинацией, так и с введением системы QR-кодов.

«Я, конечно, благодарна нашему государству, что для желающих у нас есть возможность поставить бесплатную вакцину, но совершенно убеждена — сегрегация по этому признаку недопустима», — добавляет депутат Госдумы.

Также лидер алтайских коммунистов прогнозирует, что перечисленные проблемы не могут не сказаться на результатах муниципальных выборов, которые пройдут в Алтайском крае в 2022 году. К слову, именно в следующем году в Барнауле будет формироваться новый созыв представительного органа краевой столицы.

Барнаульская городская Дума. altapress.ru

Мария Прусакова,

депутат Госдумы:

Для меня совершенно очевидно, что голосование будет протестным. И если говорить о результатах последних выборов в нашем регионе, то мы видим, что люди очень активно выражают свое недовольство.

Вперед в будущее

Если абстрагироваться от споров по поводу ковидных запретов и просто взглянуть на то, что привнесла в нашу жизнь пандемия, то становится совершенно очевидным — неожиданно мы оказались в новой эпохе.

Дистанционные форматы работы и взаимодействия в самом широком смысле стали обыденностью, сфера доставки товаров самого разного рода переживает настоящий бум, и кажется, что весь мир просто вмиг перешел в online.

Прогноз на будущее. altapress.ru.

«Думаю, теперь всем совершенно понятно, что внезапно мы все оказались в новом мире и назад не вернемся никогда. Общество не повернется вспять и отныне будет жить в других условиях. И думаю, что сопротивляться этому бессмысленно. Сегодня вся модель взаимоотношений и человеческого взаимодействия переживает глубокую трансформацию», — говорит заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Алтайского краевого Законодательного собрания Людмила Суслова, которая также является заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду».

В качестве наглядного примера наступивших перемен собеседница называет принципиальное преображение одной из сторон своей депутатской деятельности — а именно формат очного общения с избирателями.

Людмила Суслова,

депутат АКЗС:

Если раньше мы использовали простую и понятную форму взаимодействия с людьми в виде депутатского приема, то из-за ограничений мы начали искать новые подходы. Теперь депутатский прием мы проводим дистанционно. Конечно, мне лично пришлось многому учиться, но могу сказать, что посредством смартфона и компьютера многие важные для наших избирателей вопросы удается решить более эффективно и в более удобном для всех формате. Да, мы общаемся удаленно, но зачастую это ускоряет многие процессы и приводит к хорошему результату.

Людмила Суслова. Анна Зайкова

Также она в целом положительно оценивает и изменение взаимодействии государства и общества в части оказания услуг населению.

«Если раньше, чтобы получить какую-либо государственную услугу, нужно было отстоять в очередях, то теперь эта функция стала более технологичной и, главное, более качественной», — говорит депутат.

В конечном итоге, как полагает Людмила Суслова, посредством всех этих изменений, обществу предстоит выработать алгоритмы противодействия угрозам, подобным пандемии COVID-19.

Людмила Суслова,

депутат АКЗС:

Я уверена, что коронавирус — это не последний вызов, и очень хочется надеется, что благодаря полученному опыту мы все научимся тому, как этому противостоять.

Прогноз на будущее. altapress.ru.

Центр — регионы

Что касается актуального для нашей огромной страны вопроса взаимодействия федерального центра с регионами, то в этом отношении в ближайшей перспективе стоит ждать дальнейшей централизации, полагает политолог Александр Чернявский.

Александр Чернявский,

политолог:

По большому счету, данная тенденция не связана напрямую с пандемией коронавируса и будет продолжением и практическим оформлением тех принципов, которые еще в начале 2020 года президент Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию, и которые после этого были нормативно закреплены в изменениях Конституции.

Также собеседник прогнозирует, что в дальнейшем под еще более жесткий контроль в России будут поставлены органы местного самоуправления в лице муниципалитетов.

Александр Чернявскй. krasnoyarsk.er.ru.

«С учетом их финансовой несостоятельности сделать это будет достаточно просто. Кроме того, думаю, что со временем уйдут в небытие оставшиеся еще „островки демократии“, где пока что люди сами выбирают мэров. В конечном итоге, на этих территориях повсеместно возобладает номенклатурный подход назначения местных руководителей», — говорит Александр Чернявский.

Что же касается экономической составляющей в вопросе взаимодействия Москвы с субъектами Федерации, то, по мнению эксперта, ревизии существующей практики межбюджетных отношений ждать не приходится — у федерального центра этот вопрос на повестке не стоит.

Определенным плюсом в данном случае можно назвать то, что сегодня в этом отношении связи между федеральным центром и регионами стали более прозрачными, технологичными и сводящимися к наличию списка критериев, по которым оценивается тот или иной субъект.

Соблюдение этих критериев, в свою очередь, позволяет региону рассчитывать на понятную финансовую поддержку, исходя из которой можно говорить о реализации тех или иных проектов.