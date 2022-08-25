Партийный проект «Цифровая Россия» запустили в Алтайском крае единороссы

Президиум Регионального политсовета партии «Единая Россия» на заседании 24 августа назначил координатора и председателя общественного совета федерального проекта «Цифровая Россия» в Алтайском крае. Это восемнадцатый партпроект, к реализации которого приступило региональное отделение партии.

Кандидатуры членам Президиума представила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Координатором нового партийного проекта стал известный специалист и международный эксперт в сфере информационных технологий, предприниматель и общественный деятель Виталий Лажинцев.

— Мне интересно работать в Алтайском крае, и я готов использовать свои знания и опыт на новой площадке, — отметил он.

Общественный совет партийного проекта возглавил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

В рамках реализации партпроекта единороссы занимаются поддержкой российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечением доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей интернета, развитием цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержкой отечественных цифровых сервисов и платформ социальной направленности, а также созданием и распространением цифрового патриотического контента. Роль цифровизации как в социальной сфере и отраслях экономики, так и во взаимодействии государства и граждан нашла свое отражение в народной программе партии.

На федеральном уровне реализацию проекта «Цифровая Россия» координирует депутат Государственной Думы Антон Немкин, общественный совет возглавляет секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.