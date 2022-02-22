Первомайский район Алтайского края возглавила депутат АКЗС

Ее кандидатуру поддержали 25 членов представительного органа из 39 присутствовавших. Фролова была фаворитом и наиболее вероятным кандидатом на этот пост задолго до окончания конкурса на должность.

«По некоторым данным, именно ее на этом месте также хотели бы видеть и в краевом правительстве. И ее поддержала „Единая Россия“, членом которой она является», — пишет издание.

Теперь она вынуждена передать свой парламентский депутатский мандат другому кандидату от ЕР. Наиболее вероятным претендентом называют ректора АлтГТУ Андрея Маркова.

Бывший глава Первомайского района Александр Иванов по собственному желанию ушел в отставку в ноябре 2021 года.

На его решение повлияло состояние здоровья: в сентябре 2020 года Иванов получил черепно-мозговую травму и даже был в коме.