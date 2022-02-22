22 февраля -3°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Первомайский район Алтайского края возглавила депутат АКЗС

Депутата АКЗС от «Единой России» Юлию Фролову избрали на пост главы Первомайского района, сообщает «Политсибру».

Юлия Фролова.
Юлия Фролова.
altai-ter.er.ru

Ее кандидатуру поддержали 25 членов представительного органа из 39 присутствовавших. Фролова была фаворитом и наиболее вероятным кандидатом на этот пост задолго до окончания конкурса на должность.

«По некоторым данным, именно ее на этом месте также хотели бы видеть и в краевом правительстве. И ее поддержала „Единая Россия“, членом которой она является», — пишет издание.

Теперь она вынуждена передать свой парламентский депутатский мандат другому кандидату от ЕР. Наиболее вероятным претендентом называют ректора АлтГТУ Андрея Маркова.

Бывший глава Первомайского района Александр Иванов по собственному желанию ушел в отставку в ноябре 2021 года.

На его решение повлияло состояние здоровья: в сентябре 2020 года Иванов получил черепно-мозговую травму и даже был в коме.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость