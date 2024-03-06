6 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Песков назвал причину для применения Россией ядерного оружия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал крайне опасной «рутинизацию» темы ядерной войны на Западе.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

И предупредил, что Россия применит ядерное оружие в том случае, если что-то будет угрожать ее существованию, указывает Газета.Ru.

Ядерная война — это последнее, «прощальное средство», поэтому все рассуждения о ней среди западных стран безответственны, уверен Песков.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Россия готова к переговорам с США по стратегической стабильности. Однако вести эти переговоры Москва будет только на основе учета своих интересов, сказал глава государства.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость