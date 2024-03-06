Песков назвал причину для применения Россией ядерного оружия

И предупредил, что Россия применит ядерное оружие в том случае, если что-то будет угрожать ее существованию, указывает Газета.Ru.

Ядерная война — это последнее, «прощальное средство», поэтому все рассуждения о ней среди западных стран безответственны, уверен Песков.

Ранее в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в состоянии полной боевой готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Россия готова к переговорам с США по стратегической стабильности. Однако вести эти переговоры Москва будет только на основе учета своих интересов, сказал глава государства.

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