Райский сад, тайга, автогонки: Песков рассказал выходных днях Путина

Президент РФ Владимир Путин провел выходной день на отдыхе в тайге в Хакасии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Путин остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где прошел саммит лидеров стран СНГ.

«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — отметил Песков.

Выставка для глав государств СНГ в Душанбе. facebook.com/khadamotimatbuot

Песков не уточнил, что именно Путин делал в тайге, пишет РБК.

Президента в аэропорту Абакана встречал 28 сентября в 23:20 лично глава региона Виктор Зимин (его еще называют «личным егерем» Путина). По неофициальным данным, президент вместе с Шойгу и Зиминым отправился в тайгу на вертолете.

«Формула-1»

Путин на российском этапе чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формула-1». kremlin.ru

30 сентября Владимир Путин улетел из Хакасии в Сочи на российский этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формула-1». Там глава государства вместе с руководством «Формулы-1» посмотрел российский этап чемпионата мира по автогонкам и вручил кубок победителю Гран-при России британцу Льюису Хэмилтону.

Отдых или выборы

Глава Хакасии Виктор Зимин. kremlin.ru

Однако хакасские СМИ считают, что истинная причина визита — «проблема второго тура».

7 октября в Хакасии должен состоятся второй тур выборов главы региона. В него вышли Валентин Коновалов (КПРФ) и действующий глава республики Виктор Зимин («Единая Россия»). Однако 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру и с 26 сентября находится в отпуске. В предстоящем туре вместе с Коноваловым должен принять участие Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Сибирские каникулы месяц назад

В августе президент уже отдыхал неподалеку — в Туве и Красноярском крае (в Саяно-Шушенском заповеднике) вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Высокопоставленных гостей принимал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского биосферного заповедника Геннадий Киселев.

Президент гулял по горам, собирал грибы и ягоду, катался на катере по Енисею. Вместе с Шойгу выкопали сосенку и увезли в Подмосковье. В тайге компании встречались козероги и маралы. Но в них никто не стрелял.

***

Республика Хакасия расположена в Южной Сибири, в левобережной части бассейна Енисей, здесь более 500 озер. В Хакасии находится множество наскальных рисунков и древних крепостей, основной ландшафт региона образуют курганные поля. В год республику посещают около 500 тыс. туристов.