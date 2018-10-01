Райский сад, тайга, автогонки: Песков рассказал выходных днях Путина

Путин остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где прошел саммит лидеров стран СНГ.
«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — отметил Песков.
Песков не уточнил, что именно Путин делал в тайге, пишет РБК.
Президента в аэропорту Абакана встречал 28 сентября в 23:20 лично глава региона Виктор Зимин (его еще называют «личным егерем» Путина). По неофициальным данным, президент вместе с Шойгу и Зиминым отправился в тайгу на вертолете.
«Формула-1»
30 сентября Владимир Путин улетел из Хакасии в Сочи на российский этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формула-1». Там глава государства вместе с руководством «Формулы-1» посмотрел российский этап чемпионата мира по автогонкам и вручил кубок победителю Гран-при России британцу Льюису Хэмилтону.
Отдых или выборы
Однако хакасские СМИ считают, что истинная причина визита — «проблема второго тура».
7 октября в Хакасии должен состоятся второй тур выборов главы региона. В него вышли Валентин Коновалов (КПРФ) и действующий глава республики Виктор Зимин («Единая Россия»). Однако 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру и с 26 сентября находится в отпуске. В предстоящем туре вместе с Коноваловым должен принять участие Андрей Филягин («Справедливая Россия»).
Сибирские каникулы месяц назад
В августе президент уже отдыхал неподалеку — в Туве и Красноярском крае (в Саяно-Шушенском заповеднике) вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Высокопоставленных гостей принимал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского биосферного заповедника Геннадий Киселев.
Президент гулял по горам, собирал грибы и ягоду, катался на катере по Енисею. Вместе с Шойгу выкопали сосенку и увезли в Подмосковье. В тайге компании встречались козероги и маралы. Но в них никто не стрелял.
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Республика Хакасия расположена в Южной Сибири, в левобережной части бассейна Енисей, здесь более 500 озер. В Хакасии находится множество наскальных рисунков и древних крепостей, основной ландшафт региона образуют курганные поля. В год республику посещают около 500 тыс. туристов.