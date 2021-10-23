«Политические сигналы»: канцелер Меркель раскрыла тайное значение цвета ее публичных нарядов

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что действительно вкладывала политический смысл в выбор цвета своих публичных нарядов, пишет « Лента » со ссылкой на немецкую газету « Süddeutsche Zeitung ».

С цветом одежды она порой связывала определенные «политические сигналы».

Еще на подчеркнула, что после ухода с поста главы правительства для нее «начинается новое время». Отдавать свою одежду в музеи она не собирается.

«Ее отвозят в места сбора поддержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», — добавила Меркель.

Ее обычная одежда — строгие костюмы разных цветов. В коллекции Ангелы Меркель есть все оттенки зеленого, синего, желтого, фиолетового, яркие оттенки фуксии, насыщенный красный, ярко-оранжевый или розовый в духе Barbie, но модель жакета почти никогда не меняется.

Владимир Путин и Ангела Меркель на саммите G20 в Гамбурге. kremlin.ru

В интернете уже давно обсуждают закономерность выбора канцлером того или иного цвета костюма.

Например, на климатическом саммите она была в зеленом, когда инспектировала подводную лодку — в синем. На Рождество Меркель часто отдает предпочтение бордовому.

Для заграничных поездок и саммитов она выбирает голубые и синие тона, а красные пиджаки — по торжественным поводам.

Кстати, покойный модельер Карл Лагерфельд неоднократно критиковал стиль Ангелы Меркель. Он сказал, что канцлеру следует принимать во внимание особенности своей фигуры: «Слишком длинные брюки, чересчур облегающие жакеты, кошмарные цвета. Все не так!».

При этом Лагерфельд отмечал, что мог бы дать Меркель несколько советов по поводу стиля, но каждый свой приезд в Париж она оказывалась для этого слишком занята, пишет Tatler.