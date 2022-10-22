Политическое убежище в США получил бывший коммунист. Комментарий КПРФ

В конце февраля он публично выступил против проведения военной операции РФ на Украине, после чего вышел из партии по собственному желанию.
Позже стало известно, что Каменщикова задержали на границе Мексики и США.
В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию с бывшим депутатом, пишет РИА Новости.
По мнению руководителя фракции в приморском парламенте Анатолия Долгачева, экс-парламентарий своими высказываниями «опорочил честь КПРФ, дискредитировал партию».
По мнению коммуниста, предатели так и поступают.
Виктор Каменщиков сообщил, что сейчас пребывает в Майами.
Ранее погибли дедушка и внучка из России при попытке нелегально перейти границу с США.