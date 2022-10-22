Политическое убежище в США получил бывший коммунист. Комментарий КПРФ

Виктор Каменщиков, экс-депутат думы Владивостока, получил политическое убежище в США, о чем он сам сообщил в соцсетях.

В конце февраля он публично выступил против проведения военной операции РФ на Украине, после чего вышел из партии по собственному желанию.

Позже стало известно, что Каменщикова задержали на границе Мексики и США.

В КПРФ Приморья прокомментировали ситуацию с бывшим депутатом, пишет РИА Новости.

По мнению руководителя фракции в приморском парламенте Анатолия Долгачева, экс-парламентарий своими высказываниями «опорочил честь КПРФ, дискредитировал партию».

По мнению коммуниста, предатели так и поступают.

Виктор Каменщиков сообщил, что сейчас пребывает в Майами.

Ранее погибли дедушка и внучка из России при попытке нелегально перейти границу с США.