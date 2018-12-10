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Политика
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Пресс-секретарь президента разъяснил, когда и как Путин говорит по телефону

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков разъяснил технологию подготовки телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Президент общается с другими лидерами по телефону в том случае, если запрос о разговоре находит понимание, объяснил Песков.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Так Песков ответил на жалобы украинского лидера Петра Порошенко о том, что его попытки поговорить с российским президентом не находят ответа.

«Существуют помощники президентов, у которых есть каналы связи, и передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов, иногда не находит понимание», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на федеральном канале «Россия 1».

Ранее Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании и «нехитрой комбинации», связанной с украинской провокацией в Керченском проливе, пишет bfm.ru.

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