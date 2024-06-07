Продажа алкоголя, регистрация собак и льготы. Главное, что обсудили на 31-й сессии АКЗС

Программа 31-й сессии Алтайского краевого Законодательного собрания была очень насыщенной. 6 июня депутаты более 7 часов рассматривали два десятка вопросов. Расскажем о самых главных из них.

Ночных «наливаек» больше не будет

В Алтайском крае с 1 сентября изменится время продажи алкоголя: с 09:00 до 22:00 (ранее до 21:00), а также официально прекратится работа «наливаек» в многоквартирных домах ночью.

В кафе и ресторанах, которые располагаются в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, продавать алкоголь могут без ограничений во времени. В остальных заведениях и в магазинах — только с 09:00 до 22:00 (те же часы, что ограничивают шум в краевом законе «О тишине»).

Это касается и «наливаек» в многоквартирных домах, где ранее под видом оказания услуг общественного питания продавали алкоголь по ночам. Отличить «правильное» заведение «от неправильного» надзорным органам поможет ГОСТ.

По мнению авторов, продление продажи спиртного необходимо, чтобы сократить спрос на контрафактный алкоголь. Что косвенно должно повлиять на культуру пития.

По оценке экспертов, третья часть алкогольного рынка в России находится в тени — население пьет суррогатный алкоголь, а бюджет недополучает налоги за акцизы. Миллион литров алкоголя в крае оказывается теневым, — сказал один из разработчиков законопроекта, уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Осипов.

Андрей Осипов. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Он также отметил, что на уровень пьянства предложенные изменения, как и жесткие запреты, кардинально не повлияют: «Тыва — лидер антирейтинга по преступности в алкогольном опьянении, хотя там спиртное не продают с трех часов дня».

Вы синхронизировали продажу с режимом тишины. Не думаю, что человек, купивший алкоголь в 21:55, через 5 минут прекратит гулянку и будет соблюдать тишину, — покритиковала законопроект Евгения Боровикова, депутат фракции «Справедливая Россия — За правду».

Главное, что мы ограничиваем время работы «наливаек». Раньше они работали всю ночь, пили-гуляли, сейчас будут работать до 22:00, это уже благо, — не согласился с коллегой по фракции Александр Молотов.

Александр Молотов. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Законопроект приняли в окончательной редакции.

Первый шаг к чипированию животных

Алтайский край решил воспользоваться правом самостоятельно определять перечень и механизмы обращения с бездомными животными и устанавливать требования к содержанию домашних питомцев.

Главная задача законопроекта о регулировании обращения с животными в Алтайском крае — навести порядок в сфере владения собаками, предотвратить их самовыгул, а также уменьшить количество брошенных питомцев.

Он предлагает сделать обязательной регистрацию и маркировку собак в регионе с 1 января 2025 года.

Чипировать животных владельцы будут самостоятельно. В села организуем выездные бригады, которые будут регистрировать животных по спискам от глав района, — отметил в докладе Сергей Серов, председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Вносить животных будут в региональную базу.

Кроме того, инициатива касается отлова животных. Их будут помещать в пункты временного содержания, где каждой особи дадут оценку физического и психологического здоровья и найдут старого владельца. Ему придется возместить расходы по поимке и содержанию собаки. А в случае самовыгула еще и оплатить штраф.

Для невостребованных животных есть волонтеры: их задача найти нового хозяина. Собак будут держать 11 дней за счет бюджета. Далее, если нового хозяина не найдут, — за счет волонтеров и фондов, пусть включаются. Если не нашли нового хозяина и не нашли старого, то собаку будем выпускать, — сказал Сергей Серов.

Сергей Серов. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Если немаркированное животное признают больным опасной инфекцией, обнаружат неизлечимые травмы, приносящие боль и страдания, то его, согласно федеральному закону, могут усыпить.

В региональной версии добавляют еще одну причину для эвтаназии — «немотивированная агрессия». Определять ее будет комиссия: ветврач, кинолог или общественник.

При этом нововведение не отменяет работу приютов и федеральной программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск).

Депутаты поговорили о неточностях в законопроекте: не определен термин «немотивированная агрессия», обратили внимание, что не прописан в законе механизм возврата «в среду» невостребованных по истечению 11 дней животных.

Людмила Цивилева предложила ужесточить ответственность владельцев животных и создать реестр недобросовестных хозяев, а примерных поощрять налоговыми вычетами на лечение питомцев.

Законопроект приняли в первом чтении. Разработчик отметил, что вернется к закону после парламентских каникул. Новая его редакция должна снять все возникшие вопросы.

Змеиногорский район стал муниципальным округом

Все муниципальные и административно-территориальные образования Змеиногорского района объединяются. Это город Змеиногорск и сельсоветы: Барановский, Карамышевский, Кузьминский, Октябрьский, Саввушинский, Таловский, Черепановский.

В каждом из поселений района провели публичные слушания.

Глава Змеиногорска района Евгений Фролов объяснил, почему потребовалась такая мера: это поможет решить проблему кадрового голода и предотвратит конфликты властей на уровне сельсоветов, которые иногда приводят даже к неприятию местного бюджета.

К тому же, проблемы сельсоветов в конечном итоге, по словам докладчика, приходится решать ему и районной администрации.

Органы местного самоуправления муниципального округа сформируют до 1 января 2025 года.

Больше льгот

Депутаты внесли ряд поправок в законы, которые касаются льготных категорий населения:

Теперь закон «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» позволит льготникам из числа участников СВО заготавливать и приобретать древесину вне очереди не только для строительства, как это было ранее, но и для ремонта жилого дома или хозпостроек.

Также перечень таких льготников расширился. Подробнее о них можно узнать на сайте АКЗС.

В законе «О транспортном налоге на территории Алтайского края» открылись новые возможности для многодетных семей и ветеранов боевых действий.

Теперь при начислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил один из родителей многодетной семьи, а также ветераны, будут платить налог только за ту мощность, которая превышает 100 лошадиных сил.

Чтобы учесть выпадающие доходы (от 50 до 100 млн рублей), окончательную редакцию закона примут вместе с рассмотрением проекта закона о краевом бюджете на 2025 год.

Депутаты единогласно поддержали инициативу распространить право на денежную выплату взамен земельного участка на семьи, где воспитывается четверо и больше детей. По последним данным, это порядка 900 многодетных семей.

Единовременную выплату можно потратить на:

приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и садоводства;

приобретение или строительство жилья, а также уплату первоначального взноса при получении кредита на покупку земли либо жилья;

погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным и земельным кредитам;

оплату строительства и реконструкции жилого помещения;

оплату подключения к инженерным сетям.

Депутаты Законодательного Собрания планируют со временем расширить этот компенсационный механизм на все многодетные семьи Алтайского края.

Поддержка медиков

Парламентарии подготовили обращение в Правительство РФ с предложением решить проблему дисбаланса при назначении специальных социальных выплат медицинским работникам, в том числе персоналу скорой помощи.

Алтайские медики положительно оценили появление новых федеральных доплат, рассчитанных на специалистов больниц и поликлиник малых городов, районов и сел. Однако меры поддержки не затронули работников скорой помощи.

Депутаты предлагают:

увеличить размеры специальных социальных выплат медицинским работникам станций скорой помощи (фельдшерам — до 30 тысяч рублей, врачам — до 50 тысяч рублей);

установить специальные социальные выплаты водителям автомобилей скорой помощи (в размере 15 тысяч рублей);

рассчитывать размеры специальных социальных выплат для младшего медицинского персонала с учетом численности населения, обслуживаемого в медицинской организации;

разрешить получать специальные социальные выплаты медикам, работающим по совместительству;

включить в число получателей выплат руководителей медицинских организаций и их заместителей, чтобы избежать оттока управленческих кадров.

Также на заседании представили несколько докладов, которые касаются итогов 2023 года. Речь шла об исполнении бюджета Алтайского края, работе Счетной палаты, бизнесомбудсмена и регионального Уполномоченного по правам ребенка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале