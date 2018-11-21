Путин: на производство оружия в 2018 году в России потратят 1,5 трлн рублей

На разработку и серийный выпуск современного оружия и военной техники только в этом году выделено около 1,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин 20 ноября на совещании, посвященном развитию Вооруженных Сил, пишет « Российская газета ».

Президент обсудил с членами правительства и военными исполнение гособоронзаказа и госпрограмму вооружений до 2027 года.

Новая государственная программа вооружения принята в этом году. Она рассчитана на 10 лет и предусматривает масштабное переоснащение войск. В соответствие с ней, к 2021 году доля современного оружия и техники в армии и на флоте должна составить не менее 70%, заявил Владимир Путин.

Как сообщил президент, почти 1,5 трлн рублей выделены в нынешнем году на создание и серийное производство вооружения и военной техники. Особое внимание, сказал Путин, уделяется разработке перспективных систем вооружения.

Он также сообщил, что на середину ноября в рамках заданий гособоронзаказа в войска уже поставлены около 2 тысяч основных образцов вооружений и военной техники. Среди них — 74 самолета и вертолета, 80 беспилотников, 4 полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, 5 надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин.

Путин особо отметил, что по большинству тактико-технических характеристик российское вооружение последних поколений превосходит зарубежные образцы. «А гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, ряд комплексов сухопутных войск, других систем просто не имеют аналогов в мире», — сказал он.

В то же время Путин констатировал проблемы при реализации заданий гособоронзаказа и предложил участникам совещания «детально, тщательно проанализировать» их. В первую очередь — несвоевременное исполнение госзаказов. «Посмотрим, где здесь причины системного характера, а где речь идет просто об отсутствии дисциплины и нормальной организации», — заявил Владимир Путин.