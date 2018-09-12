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Путин заявил, что знает «отравителей» Скрипалей

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишут «Ведомости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», — подчеркнул глава государства.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот к вам в средства массовой информации», — сказал президент, обратившись к ведущему телеканала «Россия 24» Сергею Брилеву.

***

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Британская химическая лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить страну происхождения вещества из Солсбери.

Тем не менее Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

Впоследствии британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявили обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне. Страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы.

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