Путин заявил, что знает «отравителей» Скрипалей

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума рассказал о подозреваемых в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишут «Ведомости».

«В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди, мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет», — подчеркнул глава государства.

«Я хочу к ним обратиться, чтобы они нас услышали сегодня. Пускай они куда-нибудь придут — вот к вам в средства массовой информации», — сказал президент, обратившись к ведущему телеканала «Россия 24» Сергею Брилеву.

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4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

Британская химическая лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить страну происхождения вещества из Солсбери.

Тем не менее Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту.

Впоследствии британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявили обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ.

Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне. Страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы.