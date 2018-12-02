Путин рассказал о беседе с Трампом «на ногах»

«Пообщались с Трампом „на ногах“, в двух словах ответил на его вопросы по инциденту в Черном море. У Трампа своя позиция по инциденту, у России — своя, но в любом случае я его проинформировал. В судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России, это подтверждается показаниями моряков», — отметил Путин.
Также Путин выразил сожаление, что полноценной беседы с Трампом пока провести не удается, при том что необходимость встречи давно назрела. Президент добавил, что России и США нужно вести диалог по всем сложным направлениям, включая ДРСМД и СНВ-3, поскольку «это важно и для других стран».
Кроме того, в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 — «по уже самому серьезному оружию стратегического характера», добавил Владимир Путин, пишет «РГ».
Очередная отмена встречи
29 ноября Трамп отменил встречу с Путиным, сославшись на инцидент в Керченском проливе. В Кремле это пояснили внутриполитическими причинами.
На церемонии фотографирования глав делегаций стран «Большой двадцатки» Владимир Путин и Дональд Трамп даже не поздоровались друг с другом.
Также Путин с Трампом не контактировали и перед рабочим заседанием глав делегаций G20. Между ними за большим круглым столом сидели наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Между тем, российский президент и саудовский принц поприветствовали друг друга неформально, с размаху ударив по рукам.
Как сообщает «Интерфакс», журналисты спросили президента США, смог бы он в случае встречи с главой РФ обменяться с ним любезностями. «Я не знаю. Наверное, не особо», — ответил Трамп.