Путин рассказал о беседе с Трампом «на ногах»

«Пообщались с Трампом „на ногах“, в двух словах ответил на его вопросы по инциденту в Черном море. У Трампа своя позиция по инциденту, у России — своя, но в любом случае я его проинформировал. В судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России, это подтверждается показаниями моряков», — отметил Путин.