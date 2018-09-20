Российские полицейские отчитались о деятельности Лаймы Вайкуле

Сотрудники ведомства не нашли нарушений в концертной деятельности и пребывании певицы Лаймы Вайкуле на территории России.

Запрос

Ранее руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский направил запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить концертную деятельность Вайкуле в России. Он попросил «установить факты незаконно осуществляемой гражданкой Латвии Вайкуле трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента и привлечь ее к административной ответственности».

По данным МВД, оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства нет.

Вид на жительство

Ранее директор певицы Александр Яковлев заявил: «У Лаймы есть вид на жительство в России и есть разрешение на работу уже 10 лет. Мы работаем легально, платим налоги, пусть проверяют, если это кому-то нужно», пишет Газета.Ru.

Результатами удовлетворен

Сам Хаминский заявил, что удовлетворен результатами проверки.

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания. Оперативность действий МВД позволят положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе», — сказал он.

Что говорила певица и Пригожин

В августе Вайкуле заявила, что не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар — «европейцам это запрещено». Заявления певицы вызвали противоречивую реакцию. Так, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Лайма Вайкуле своим заявлением могла оскорбить огромное количество своих поклонников. И посоветовал исполнительнице больше не приезжать в Россию. При этом Пригожин заявил, что уважает Вайкуле как артиста и человека.

Позже Вайкуле пояснила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. Певица добавила, что готова в этом случае выступить в Крыму даже бесплатно.