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Политика

Россию не пригласили на день памяти окончания Второй мировой войны

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что 8 мая не предусмотрено участие дипломатов РФ в мероприятиях в память об окончании Второй мировой войны и освобождении Австрии от нацизма, сообщает РИА «Новости».

Солдат водружает советский флаг над Берлином, 1945 год.
Солдат водружает советский флаг над Берлином, 1945 год.
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«Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе», — сообщил Любинский.

При этом австрийский МИД заверил посольство в том, что в ходе церемонии подобающим образом отдадут дань памяти «тысячам» павших советских солдат.

Заключенные в концентрационном лагере для «научных» экспериментов Эбензее, Австрия, 7 мая 1945 года.
Заключенные в концентрационном лагере для «научных» экспериментов Эбензее, Австрия, 7 мая 1945 года.
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«В складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий», — добавил посол.

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