Россию не пригласили на день памяти окончания Второй мировой войны

«Получена официальная нота МИД Австрии с уведомлением о том, что 8 мая не предусмотрено участие официального представителя Российской Федерации в мероприятиях ведомства федерального канцлера в память об освобождении Австрии от национал-социализма и окончании Второй мировой войны в Европе», — сообщил Любинский.
При этом австрийский МИД заверил посольство в том, что в ходе церемонии подобающим образом отдадут дань памяти «тысячам» павших советских солдат.
«В складывающихся условиях посольство и все российские представительства в Австрии продолжат полноценную реализацию собственной программы мемориальных мероприятий», — добавил посол.