В конце 2022 года в алтайском региональном отделении партии «Яблоко» сменился председатель. Им стал 36-летний Андрей Ткаченко. О том, какие планы строит новое руководство и как планирует включаться в политическую борьбу на Алтае, он рассказал в интервью altapress.ru.

Затишье и шок-контент

— Чем сейчас занимается алтайское отделение «Яблока»?

— Я возглавляю региональное отделение с конца 2022 года, до этого был заместителем. У нас есть одна глобальная задача — привлекать новых сторонников, участвовать в выборах. Ведь иначе зачем нужна политическая партия, если она не участвует в выборах? Так что это наша первоочередная задача.

Прошлый год у нас был затишьем. Тут и шок-контент, связанный с 24 февраля (началом специальной военной операцией — прим. altapress.ru), который подкосил морально. Было непонятно, что можно сейчас делать, а что нельзя. Плюс у членов партии есть основная работа — зарплату у нас никто не получает, даже председатель.

Но тем не менее в прошлом году провели благотворительную акцию. К нам обратилась барнаульская ячейка Всероссийского общества инвалидов, с просьбой помочь продуктами малоимущим.

Сейчас мы пишем письма политическим заключенным — подхватили то, что делает федеральный центр партии и некоторые региональные отделения. Для этого мы проводим вечера писем политзаключенным. Причем к нам приходят и пишут не только члены и сторонники партии, но и просто сочувствующие люди, в том числе и левого, «красного», толка.

Это просто вопрос поддержки людей, которые попали в жернова системы — от тех, кто туда не попал. Мы направляем не только письма, но и посылки. Например, из московского СИЗО в Барнаул был переведен Вадим Останин, координатор Штабов Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены).

Посылка для заключенных. yabloko-altay.ru

На сегодня стоит первоочередная задача — формирование избирательных комиссий. У большинства избиркомов закончились полномочия, поэтому мы кинули большие силы, чтобы сохранить старых членов избирательных комиссий с правом решающего голоса и привлечь новых.

Плюс проводим различные активности. К примеру, недавно одна преподавательница института культуры проводила бесплатный мастер-класс по сценической речи для всех желающих. Это играет большую роль в том, чтоб привлечь новых членов партии и поддержать старых.

Алтайское отделение «Яблока». yabloko-altay.ru.

Моральная дезорганизованность

— Почему вы пропустили последние выборы?

— Да, мы пропустили выборы в барнаульскую гордуму, например. Здесь наложились организационные моменты — до банального — связанные со сбором подписей. Плюс, скажем так, на муниципальные выборы оказывает влияние международная геополитика. От нее не уйти.

Если посмотреть на последнюю муниципальную кампанию, которая стала самой крупной в стране, то «яблочники» выдвигались. При этом с абсолютно разрешенным лозунгом «За мир» и получили рекордное количество штрафов. Поэтому мы решили взять небольшую паузу.

Штаб «Яблока» altapress.ru

У нас сейчас в партии используется образ белого голубя и лозунг «За мир» и людей за это наказывают. При этом мы видим, например, школы — там все украшено белыми голубями, и все нормально.

Кроме того, сказалась и моральная дезорганизованность — мы лишились многолетнего председателя Александра Гончаренко, покинувшего страну.

Сейчас мы собрались, есть понимание происходящих процессов. Есть понимание того, что и как нужно делать, и есть команда единомышленников. А задачи будем решать по мере их поступления.

Новые лица и старые знакомые

— Что происходит с численностью партии в последнее время?

— Численность у нас немного «подсхлопнулась». От нас ушли люди, которые не разделяют нашу позицию. Опять же, геополитика влияет на умы людей и многие переосмысливают свои взгляды. Кто-то убеждается в своих постулатах, кто-то говорит «может мы не туда идем» и в итоге уходит.

Людям свойственно менять свое мнение. Иногда читаешь в интернете: вот тот человек «переобулся», или кто-то ожидал от человека чего-то иного, но внешние факторы на всех нас все равно влияют. Какие-то аргументы оказываются убедительнее других. Я считаю, это абсолютно нормально. Кто-то приходит, кто-то уходит.

Алтайское отделение «Яблока». yabloko-altay.ru.

При этом к нам приходят как новые кандидаты в члены партии, так и возвращаются старые — те, кто когда-то были «нашими», но потом по тем или иным причинам связь разорвали. Многие возобновляют членство. Некоторые приходят, чтобы понять, что новое руководство алтайского отделения «Яблока» может предложить. Отчасти к приходу новых людей подталкивает и геополитика, потому что люди ищут себе единомышленников.

В первую очередь это касается, конечно, Барнаула. В селах же у людей в основном стоит вопрос выживания. В прошлом году, например в крае приняли абсолютно пошлый, на мой взгляд, закон о пчеловодстве. Также в прошлом году ввели де-факто запрет на содержание подворного скота за счет централизованных боен. Поэтому там действительно вопросы выживания в приоритете. Сейчас вот опять понижается закупочная цена на молоко, которая и так уже давно обитает в границах рентабельности.

Алтайское отделение «Яблока». yabloko-altay.ru.

«Бетонная стена» пассивности

— Как вы оцениваете число своих сторонников и сочувствующих?

— Оценить количество сочувствующих сложно. Например, насколько будет корректно записать в свои сторонники всех, кто выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине? Насколько корректно будет записать в свои сторонники всех, кто находится в оппозиции к действующей власти? Ведь у нас есть и другие силы, которые мнят себя оппозиционерами.

Я считаю, это число на самом деле довольно большое. Другой вопрос, что люди, как правило, политически инертны. Взять банальный пример — прошедшие муниципальные выборы в 2022 году. Было трехдневное голосование, а на моем участке, например, проголосовало всего 303 человека. Вопрос в том, чтобы люди все-таки пришли и проголосовали. Мы слышим отговорки — «да там и без меня все решат», «мой голос ничего не изменит» и прочее. Возможно это так, но можно ведь хотя бы попробовать.

Выборы. Олег Богданов

Поэтому сторонники, сочувствующие и разделяющие нашу позицию есть. Но мы упираемся как в бетонную стену в позицию «на выборы все равно не пойдем». Мы стараемся с этим справиться. Партия «помолодела», приходит новое поколение, нам есть что предложить. У нас замечательная программа экономических и прочих преобразований в стране.

— Почему, по-вашему, снизилась активность оппозиции?

— Есть большое недоверие к институту выборов. И есть много людей оппозиционных взглядов, которые призывают к бойкоту выборов или какой-нибудь «забастовке избирателей». Ну и для чего? Потом возникает вопрос — а что вы сделали, чтобы в стране не было так, как сейчас? Если вас что-то не устраивает, то нужно что-то делать, причем в рамках закона. Сколько лет я нахожусь в партии и следил за ней — все протестные акции всегда проходили в рамках действующего законодательства.

Когда начались геополитические тряски, которые коснулись каждого из нас, возникли вопросы: почему «Яблоко» не выходит на улицу с протестами?, «почему не призывает к чему-то?». А мы призывали! Мы всех звали на самую масштабную акцию протеста, которая только возможна — на выборы.

Выборы. Стас Хазиев

Приходите, у вас есть целый бюллетень разных кандидатов. И говорите тем самым, что вы не согласны с тем, что происходит сейчас в стране, — поэтому голосуете за кого-то другого. Вот в чем вопрос-то!

Можно сколько угодно не ходить на выборы, прикрываясь фиговым листком, но это легитимно работающий инструмент. Работающий, я прошу заметить. Важно понимать, что живую явку не подделать.

Пусть говорят, что институт выборов в России не особо работает, но его можно сделать работающим просто явкой. Это мое субъективное мнение, но если вы хотите что-то поменять — ходите на выборы. Не идете — значит, вас все устраивает.

Планы и фильтры

— Как партия планирует принимать участие в выборах 2023 и 2024 годов?

— Понятное дело, что на президентские выборы 2024 года от Алтайского края никто выдвигаться не будет. Однако партия «Яблоко» будет выдвигать своего кандидата. Его имени пока нет, но известно, что он пойдет на выборы с пацифистской программой.

Что касается губернаторских выборов, пока ответа нет. Сейчас мы занимаемся УИКами, а сил на несколько дел сразу не хватает. Конечно, хотелось бы в этих выборах поучаствовать, но с другой стороны, про муниципальный фильтр мы все прекрасно понимаем. Набрать 500 с лишним подписей депутатов практически нереально.

Выборы. Михаил Хаустов

У нас в крае только «Единая Россия» своими силами может пройти этот барьер. Даже КПРФ, вторая по величине политическая сила на Алтае, и то не способна набрать необходимое количество.

Муниципальный фильтр — это просто «зона отсечения». В прошлый раз, в 2018 году, мы его не прошли. У нас был кандидат Виктор Рау и он доказал, что это невозможно чисто физически. Со всеми ресурсами, со всей командой, которая у него была, он так и не смог пройти мунфильтр.

— Ваша партия не получает государственного финансирования. На какие средства вы сейчас существуете? Есть ли поддержка от местных предпринимателей?

— Да, мы не парламентская партия, и мы не получаем из бюджета ни копейки. Из заграницы мы тоже деньги не получаем, иначе бы нас Минюст уже давно закрыл. Обязательных членских взносов у нас тоже нет. Про юридических лиц и говорить нечего — чего греха таить, у нас Алтайский край один из самых бедных регионов страны.

Все исключительно на добровольных началах, на пожертвованиях.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

— Какие планы вы ставите перед собой на ближайшее время?

— Конечно, есть «хотелка» поучаствовать в губернаторских выборах, но есть, как я говорил, и мунфильтр. Планируем различные акции, активности.

Хочется и медийной узнаваемости. Но поскольку мы непарламентская партия, то равного доступа к СМИ у нас нет. Основные способы коммуницирования у нас в интернет-пространстве — новый сайт, социальные сети. При этом в связи с уголовными и административными делами о «длящихся правонарушениях», молодняка в интернете почти не стало. Аудитория соцсетей очень подсдулась, на самом деле.

Когда начинаешь общаться с людьми, и говоришь, что вот — я из «Яблока», к тебе начинают предъявлять претензии, мол, вы в 1990-е все делали не так. Простите, но я в 1990-е под стол ходил в буквальном смысле слова. Мы будем работать над этим имиджем. Думаю, у нас получится. Хочется, чтобы люди услышали нашу позицию.