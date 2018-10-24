Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 октября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Политика
134

Секретарь Совбеза заявил о проникновении в Сибирь международных террористов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Сибирском федеральном округе (СФО) растет уровень террористической активности, сообщает РИА «Новости».

Секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев.
kremlin.ru

Расположенные в СФО объекты все чаще попадают в поле внимания международных террористов, уверен секретарь Совбеза.

«Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций», — заявил Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности в Новосибирске.

За девять месяцев 2018 года в СФО возбуждено 56 уголовных дел террористической направленности, пишет «Коммерсантъ». В частности, дела были заведены по статьям о содействии террористической деятельности, публичных призывах и оправдании терроризма, а также организации или участии в деятельности террористической организации.

Также он связал повышающийся уровень террористической угрозы с «увеличением интенсивности» трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья, пишет Газета.Ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка