Секретарь Совбеза заявил о проникновении в Сибирь международных террористов

Расположенные в СФО объекты все чаще попадают в поле внимания международных террористов, уверен секретарь Совбеза.

«Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций», — заявил Патрушев на выездном совещании по вопросам безопасности в Новосибирске.

За девять месяцев 2018 года в СФО возбуждено 56 уголовных дел террористической направленности, пишет «Коммерсантъ». В частности, дела были заведены по статьям о содействии террористической деятельности, публичных призывах и оправдании терроризма, а также организации или участии в деятельности террористической организации.

Также он связал повышающийся уровень террористической угрозы с «увеличением интенсивности» трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья, пишет Газета.Ru.