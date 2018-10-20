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Шойгу рассказал, сколько боевиков помогли убить российские военные

Во время военной операции России в Сирии за три года уничтожены более 87,5 тыс. боевиков. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РБК со ссылкой на сообщение минобороны, поступившее в распоряжение редакции.

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
kremlin.ru

Шойгу рассказал, что за то же время российские военные:

  • помогли освободить 1,4 тыс. населенных пунктов и более 95% территории Сирии;
  • воздушно-космические силы уничтожили около 122 тыс. объектов террористов;
  • российские военные самолеты совершили более 40 тыс. боевых вылетов;
  • саперы разминировали 6,5 тыс. гектаров территории Сирии и 19 тыс. зданий и сооружений.

Министр заявил, что бандформирования террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) полностью разгромлены. По его оценке, на освобожденной территории есть «все условия для возрождения Сирии как единого государства», пишет ТАСС.

Сергей Шойгу добавил, что в Сирии российские войска получили «богатый боевой опыт, которым готовы поделиться».

Напомним, по официальным данным за три года операции в Сирии российские составили 112 человек, восемь самолетов, семь вертолетов и несколько БТР.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил о выводе российской группировки в Сирии. Часть российских военных все еще остается в Сирийской Арабской Республике.

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