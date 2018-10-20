Шойгу рассказал, сколько боевиков помогли убить российские военные

Шойгу рассказал, что за то же время российские военные:
- помогли освободить 1,4 тыс. населенных пунктов и более 95% территории Сирии;
- воздушно-космические силы уничтожили около 122 тыс. объектов террористов;
- российские военные самолеты совершили более 40 тыс. боевых вылетов;
- саперы разминировали 6,5 тыс. гектаров территории Сирии и 19 тыс. зданий и сооружений.
Министр заявил, что бандформирования террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) полностью разгромлены. По его оценке, на освобожденной территории есть «все условия для возрождения Сирии как единого государства», пишет ТАСС.
Сергей Шойгу добавил, что в Сирии российские войска получили «богатый боевой опыт, которым готовы поделиться».
Напомним, по официальным данным за три года операции в Сирии российские составили 112 человек, восемь самолетов, семь вертолетов и несколько БТР.
В декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил о выводе российской группировки в Сирии. Часть российских военных все еще остается в Сирийской Арабской Республике.