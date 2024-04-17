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Политика

Сколько времени российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе

17 апреля стало известно, что российских миротворцев досрочно вывели из Карабаха. Они должны были оставаться на территории до 2025 года. О том, что происходило в Нагорном Карабахе при участии миротворческого контингента, расскажет altapress.ru.

Нагорный Карабах.
Нагорный Карабах.
venividi.ru

Цели миротворческого контингента

Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, подписанным 10 ноября 2020 года. Согласно документу, контингент должен был оставаться в регионе минимум до 2025 года.

Так, миротворцы РФ пробыли в Карабахе более 3 лет.

Гибель российских миротворцев

20 сентября 2023 года пять российских миротворцев погибли в окрестностях деревни Джанятаг в Нагорном Карабахе, в результате нападения со стороны военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Они расстреляли миротворцев, приняв их автомобиль за принадлежащий «незаконным армянским вооруженным формированиям».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед Владимиром Путиным за гибель россиян, пообещал провести «самое тщательное расследование произошедшего». Также он выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Расформирование Нагорного Карабаха

28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Более 100 тыс. жителей Карабаха уехали в Армению при участии миротворческого контингента.

В октябре миротворцы свернули временные наблюдательные посты в Карабахе. При этом они продолжали выполнение задач на территории региона по «недопущению кровопролития, обеспечению безопасности и соблюдению норм гуманитарного права в отношении мирного населения».

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