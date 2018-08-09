Снизился уровень одобрения внешней политики Путина

Число россиян, поддерживающих внешнюю политику президента Владимира Путина, за два года снизилось с 22% до 16%, пишет РБК со ссылкой на данные нового опроса «Левада-центра»

17% респондентов считают, что Путин защищает российские государственные интересы. В июле 2016 года этот показатель был на 8% выше. При этом количество участников опроса, которые назвали президента опытным политиком, выросло за два года с 33% до 49%. 30% респондентов отметили «энергичность и решительность» Путина, а 22% назвали его дальновидным политиком.

Число россиян, которые считают, что президент связан с крупным бизнесом, не изменилось. Об этом заявили 17% респондентов. Это самый распространенный ответ на вопрос: «Чем вам не нравится Владимир Путин?», отмечают в «Левада-центре», пишет znak.com. Еще 16% респондентов заявили, что президенту «чужды интересы народа», а 14% считают, что глава государства «связан с коррумпированными политиками».

Опрос проводился среди 1600 человек в 136 населенных пунктах 19−25 июля.