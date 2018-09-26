Собчак намекнула на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Окончательно решение будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого выдвижения. «Потому что, например, в Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединенный оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко (действующий губернатор — прим. ред)», — заявила Собчак.

«Важно, чтобы это был человек, которого мы можем все поддержать, чтобы он был комфортен всем и смог набрать голоса», — добавила она, говоря о едином кандидате.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в 2019 году. Экс-кандидат в президенты Собчак также не исключила, что может стать кандидатом в депутаты Мосгордумы, выборы в которую пройдут в 2019 году.

По итогам выборов президента России Ксения Собчак заняла четвертое место с результатом 1,68%.