4 октября
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Политика

Собрались-организовались. Что творилось на первом заседании новой Барнаульской гордумы — фоторепортаж altapress.ru

Выборы в Барнаульскую гордуму состоялись 11 сентября. Ряды депутатов значительно обновились — из 40 мандатов «новичкам» досталось 24 места. О том, как депутаты знакомились на первом заседании гордумы 29 сентября — в фоторепортаже altapress.ru.

Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Дмитрий Лямзин

В зале заседания Барнаульской гордумы царила легкая и позитивная атмосфера. Депутаты перед началом заседания разбивались на небольшие кучки, шутили и общались, после чего заняли свои места в зале. Всего на заседание явились 36 депутатов из 40 — у четырех из них были уважительные причины.

Помимо новоизбранных депутатов, на первое заседание гордумы пришли депутат Госдумы Мария Прусакова, представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова, зампредседателя АКЗС Денис Голобородько и глава Барнаула Вячеслав Франк, а также другие приглашенные.

Заседание открыл Иван Огнев, который председательствовал в первой половине встречи. Первым делом депутаты подтвердили свои полномочия и занялись выборами председателя гордумы. На этот пост претендовали Галина Буевич из «Единой России», Юрий Красильников из КПРФ и Алексей Скосырский из ЛДПР. Перед депутатами с речью выступили Буевич и Красильников, а Скосырский выступать отказался.

Буевич в своей речи заявила, что депутаты должны принимать активное участие в социально-экономическом развитии региона. Кроме того, городским депутатам в своей работе над проблемами барнаульцев нужно взаимодействовать с АКЗС и Государственной Думой. Она назвала неприемлемыми отписки депутатов своим избирателям из-за того, что решение проблемы не в их полномочиях.

«Барнаульцам все равно, чьи это полномочия. Они просто живут в этих условиях, и проблемы нужно решать» — заявила Буевич.

Представитель КПРФ Юрий Красильников назвал основной задачей Барнаульской гордумы — налаживание диалога местных жителей и местной администрации. По его словам, в последние годы этот диалог нарушен. Также он заявил, что руководители представительной и исполнительной власти должны быть в разных партиях.

«Диалог возможен, если мэр города и председатель гордумы находятся в разных партиях. Если они в одной партии — это диктатура.» — отметил Красильников.

В итоге, пост председателя думы вновь достался Галине Буевич, которая возглавляла ее и в прошлом созыве. За нее проголосовали 29 депутатов, за Красильникова — три человека, а за Скосырского — двое.

Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Дмитрий Лямзин
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Дмитрий Лямзин

Заместителем председателя БГД депутаты избрали Андрея Солодилова из «Единой России». Солодилов — один из политических «долгожителей» в думе. Он уже был депутатом в четвертом, пятом, шестом и седьмом созывах.

Следом депутаты приняли изменения в структуру городской Думы и утвердили председателей постоянных комитетов. Сама структура Думы немного изменилась — два комитета получили новые названия.

Так комитет по городскому хозяйству получил дополнительные полномочия, которые ранее относились к комитету по экономической политике и собственности. Также этот комитет теперь будет называться комитетом по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Комитет по социальной политике депутаты переименовали в комитет по социальным вопросам и молодежной политике. На это переименование поступил комментарий от Юрия Красильникова, который предложил оставить прошлое название. Впрочем, депутаты отклонили это предложение.

Всего в БГД будет пять постоянных комитетов. Во главе каждого из них встанет представитель «Единой России».

  • Комитет по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию возглавил Сергей Струченко, занимавший в предыдущем созыве пост заместителя председателя Думы. Его заместителем стал Дмитрий Ильиных.
  • Пост председателя комитета по социальным вопросам и молодежной политике остался за Мариной Понкрашевой, а ее заместителем будет Светлана Бочкова.
  • Комитет по законности и местному самоуправлению продолжит возглавлять Иван Огнев. Заместителем станет Кристина Юстус.
  • Комитетом по экономической политике и собственности продолжит руководить Валерий Касплер. Его заместителем станет Алексей Скосырский.
  • Руководить комитетом по бюджету, налогам и финансам продолжит Андрей Солодилов, а его заместителем будет Юрий Ряполов, который также сохранил свой пост с прошлого созыва.

Следом депутаты рассмотрели вопрос о количестве депутатов, которые будут работать на постоянной (то есть оплачиваемой) основе. По закону, это число не может больше, чем 10% от общего количества депутатов, то есть не более четырех.

Оплачиваемую работу в БГД получили Марина Понкрашева, Юрий Ряполов и Сергей Струченко. Также по предложению «Единой России» четвертое место достается председателю думы.

Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Дмитрий Лямзин
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Дмитрий Лямзин

В завершении депутаты рассмотрели и другие вопросы, которые не относятся к организационным вопросам. Так, они подтвердили полномочия административных комиссий — они действуют до окончания полномочий этого созыва думы. Также депутаты внесли изменения в предыдущие решения гордумы о проведении публичных слушаний по бюджету и об утверждении правил благоустройства.

В следующий раз депутаты будут заседать в октябре.

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