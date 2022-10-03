Выборы в Барнаульскую гордуму состоялись 11 сентября. Ряды депутатов значительно обновились — из 40 мандатов «новичкам» досталось 24 места. О том, как депутаты знакомились на первом заседании гордумы 29 сентября — в фоторепортаже altapress.ru.

В зале заседания Барнаульской гордумы царила легкая и позитивная атмосфера. Депутаты перед началом заседания разбивались на небольшие кучки, шутили и общались, после чего заняли свои места в зале. Всего на заседание явились 36 депутатов из 40 — у четырех из них были уважительные причины.

Помимо новоизбранных депутатов, на первое заседание гордумы пришли депутат Госдумы Мария Прусакова, представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова, зампредседателя АКЗС Денис Голобородько и глава Барнаула Вячеслав Франк, а также другие приглашенные.

Заседание открыл Иван Огнев, который председательствовал в первой половине встречи. Первым делом депутаты подтвердили свои полномочия и занялись выборами председателя гордумы. На этот пост претендовали Галина Буевич из «Единой России», Юрий Красильников из КПРФ и Алексей Скосырский из ЛДПР. Перед депутатами с речью выступили Буевич и Красильников, а Скосырский выступать отказался.

Буевич в своей речи заявила, что депутаты должны принимать активное участие в социально-экономическом развитии региона. Кроме того, городским депутатам в своей работе над проблемами барнаульцев нужно взаимодействовать с АКЗС и Государственной Думой. Она назвала неприемлемыми отписки депутатов своим избирателям из-за того, что решение проблемы не в их полномочиях.

«Барнаульцам все равно, чьи это полномочия. Они просто живут в этих условиях, и проблемы нужно решать» — заявила Буевич.

Представитель КПРФ Юрий Красильников назвал основной задачей Барнаульской гордумы — налаживание диалога местных жителей и местной администрации. По его словам, в последние годы этот диалог нарушен. Также он заявил, что руководители представительной и исполнительной власти должны быть в разных партиях.

«Диалог возможен, если мэр города и председатель гордумы находятся в разных партиях. Если они в одной партии — это диктатура.» — отметил Красильников.

В итоге, пост председателя думы вновь достался Галине Буевич, которая возглавляла ее и в прошлом созыве. За нее проголосовали 29 депутатов, за Красильникова — три человека, а за Скосырского — двое.

Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва. Дмитрий Лямзин Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва. Дмитрий Лямзин

Заместителем председателя БГД депутаты избрали Андрея Солодилова из «Единой России». Солодилов — один из политических «долгожителей» в думе. Он уже был депутатом в четвертом, пятом, шестом и седьмом созывах.

Следом депутаты приняли изменения в структуру городской Думы и утвердили председателей постоянных комитетов. Сама структура Думы немного изменилась — два комитета получили новые названия.

Так комитет по городскому хозяйству получил дополнительные полномочия, которые ранее относились к комитету по экономической политике и собственности. Также этот комитет теперь будет называться комитетом по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Комитет по социальной политике депутаты переименовали в комитет по социальным вопросам и молодежной политике. На это переименование поступил комментарий от Юрия Красильникова, который предложил оставить прошлое название. Впрочем, депутаты отклонили это предложение.



Всего в БГД будет пять постоянных комитетов. Во главе каждого из них встанет представитель «Единой России».

Комитет по городскому хозяйству , градостроительству и землепользованию возглавил Сергей Струченко , занимавший в предыдущем созыве пост заместителя председателя Думы. Его заместителем стал Дмитрий Ильиных.

градостроительству и землепользованию возглавил Сергей Струченко занимавший в предыдущем созыве пост заместителя председателя Думы. Его заместителем стал Дмитрий Ильиных. Пост председателя комитета по социальным вопросам и молодежной политике остался за Мариной Понкрашевой , а ее заместителем будет Светлана Бочкова.

а ее заместителем будет Светлана Бочкова. Комитет по законности и местному самоуправлению продолжит возглавлять Иван Огнев. Заместителем станет Кристина Юстус.

Комитетом по экономической политике и собственности продолжит руководить Валерий Касплер. Его заместителем станет Алексей Скосырский.

Руководить комитетом по бюджету , налогам и финансам продолжит Андрей Солодилов , а его заместителем будет Юрий Ряполов , который также сохранил свой пост с прошлого созыва.

Следом депутаты рассмотрели вопрос о количестве депутатов, которые будут работать на постоянной (то есть оплачиваемой) основе. По закону, это число не может больше, чем 10% от общего количества депутатов, то есть не более четырех.

Оплачиваемую работу в БГД получили Марина Понкрашева, Юрий Ряполов и Сергей Струченко. Также по предложению «Единой России» четвертое место достается председателю думы.

Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва. Дмитрий Лямзин Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва. Дмитрий Лямзин

В завершении депутаты рассмотрели и другие вопросы, которые не относятся к организационным вопросам. Так, они подтвердили полномочия административных комиссий — они действуют до окончания полномочий этого созыва думы. Также депутаты внесли изменения в предыдущие решения гордумы о проведении публичных слушаний по бюджету и об утверждении правил благоустройства.

В следующий раз депутаты будут заседать в октябре.