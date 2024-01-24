Стало известно, что изменится, если поправки примут во II и III чтениях

"Осторожно, новости" сообщает, что поправки разрешат:
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Забирать почетное, воинское, специальное звание и государственные награды у осужденных по уголовным статьям 207.3, 280, 280.1, 280.3, 280.4, 284.2, 284.3 и 354.1.
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Конфисковать имущество, деньги и ценности у осужденных по статье о фейках и деятельности направленной против безопасности, если преступления совершены из корыстных побуждений.
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Конфисковать имущество, деньги и ценности, которые использовались или предназначались для деятельности, направленной против безопасности РФ — в случаях, если совершенное преступление указано в примечании к статье. Это, например, наёмничество, диверсии или участие в нежелательной организации.
Парламентарий считает, что законопроект поможет пресечь "подрыв основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства”.
Также Олег Нилов отметил, что необходимо ввести поправки, которые предусматривают проверку и родственников осужденных на законность приобретения ими имущества, чтобы избежать казусных ситуаций.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС.
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