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Политика

Стать главным режиссером театра Российской армии согласился Кустурица

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального академического театра Российской армии, сообщила пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин наградил Эмира Кустурицу.
Владимир Путин наградил Эмира Кустурицу.
kremlin.ru

Шойгу встретился с Кустурицей 21 февраля.

«Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии», — сказала Марковская.

По ее словам, Кустурица принял предложение и заявил, что это для него большая честь, пишет bfm.ru.

В его творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь как чудо» и других".

Ранее культовый режиссер Эмир Кустурица похвалил Владимира Путина.

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