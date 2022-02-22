Стать главным режиссером театра Российской армии согласился Кустурица

Шойгу встретился с Кустурицей 21 февраля.

«Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии», — сказала Марковская.

По ее словам, Кустурица принял предложение и заявил, что это для него большая честь, пишет bfm.ru.

В его творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь как чудо» и других".

Ранее культовый режиссер Эмир Кустурица похвалил Владимира Путина.