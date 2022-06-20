Танк с надписью «Бийск рулит» заметили на Украине.

«Бийские военнослужащие передают привет родному городу из Украины», — подписали фото.
Ранее в МЧС показали, как отправили на Донбасс тонны гуманитарного груза из Барнаула.
На Украине замечен танк с надписями «Бийск рулит», «Ворон» и Z, сделанными белой краской. Боевую машину, стоящую в поле, показал подписчик Telegram-канала «ЧП Бийск».
«Бийские военнослужащие передают привет родному городу из Украины», — подписали фото.
Ранее в МЧС показали, как отправили на Донбасс тонны гуманитарного груза из Барнаула.
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