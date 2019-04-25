Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 апреля 14°C

Томенко рассказал, почему любит критику, где спотыкается в Барнауле и зачем ему звонил президент

24 апреля в преддверии отчета перед депутатами о работе правительства в 2018 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с журналистами. Он рассказал, как притирается команда, что ему режет глаз в Барнауле, можно ли верить цифрам статистики и зачем ему звонил президент.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

О доверии к власти: «Если брякнул, извинись»

— Что такое доверие? Когда ты говоришь — потом делаешь. Обещаешь — выполняешь. Что делаем мы, чтобы доверие к нам формировалось, сохранялось? Стараемся следовать своим обещаниям, не формировать завышенных ожиданий. От этого наши эмоции и заявления иногда являются скудными.

Власть многолика. Хотя для людей она — это те, кто располагает какими-то полномочиями. Кто-то принимает решения на самом верху, кто-то — ближе к земле. Но люди смотрят на власть как на нечто общее. И если они думают, что власти замутили какую-то несправедливость, то всей вертикали достается на орехи.

Если что-то обещаешь, а не получается, по разным причинам, то надо выходить и говорить это людям, объяснять. Они готовы это воспринимать, только надо находить правильный язык. Выезжать на встречи, приходить на собрания, делать видеообращения. Растолковывать.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

И конечно, нужно стараться избегать нелепостей. Когда хотел сказать что-то поумнее, а получилось обидно для людей. Но это, скорее, эксцессы. Чаще всего они бывают не от злобы. Все люди, каждый может брякнуть что-то не то. Тогда нужно быстро извиниться. Как и в тех случаях, когда поступил неправильно.

О команде: «Прогресс есть»

— Обновленный состав правительства фактически сформировался к концу 2018 года. Свои требования к нему я сформулировал. И понемножку-понемножку идет притирка. Это совершенно нормально. На улице ведь только апрель 2019 года. Несколько месяцев работаем вместе.

На мой взгляд, прогресс есть. Раз за разом: и на оперативных совещаниях по понедельникам, на рабочих, выездных мероприятиях… Я часто не удовлетворен тем, что делают мои подчиненные и руководители разных уровней. Но прогресс есть, этого отрицать нельзя.

Заседание КЧС в правительстве Алтайского края 17 апреля 2019 года.
Заседание КЧС в правительстве Алтайского края 17 апреля 2019 года.
altapress.ru

Свои требования я сформулировал исходя из того, что обещал — строить работу краевой власти максимально открыто, прозрачно, понятно людям. Важно, чтобы не только мне все было ясно. Мне-то как раз ясно. Но я понимаю, что перевести это на нормальный человеческий язык иногда очень сложно.

О критике: «Люди делятся болью»

— Критика критике рознь. Голословные вещи — это одно. Как это бывает, знаете: «Убедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям». Примерно такая дискуссия. Но если критика содержит здравую мысль, предложение, к чему-то побуждает, то это отличная форма обратной связи.

Можно серьезно улучшить и результаты работы, и отношения, если прислушиваться к критике, отбрасывая ее излишне эмоциональную часть. В своей публичной деятельности я научился эти вещи отделять.

Так что к критике я отношусь хорошо. Я нередко с ней сталкивался. Но будучи человеком довольно дипломатичным, гибким, особенно острых ситуаций избегал.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби
Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби
altapress.ru

Людей надо понять. Часто они высказывают свою боль. Накопившуюся. Они уже сталкивались с несправедливостью, и многократно. Поэтому и здесь они ждут того же. Очень объяснимо, почему дискуссия иногда идет в острой форме.

О двух Алтаях: «Взаимосвязанные сущности»

— Я довольно быстро пришел к выводу, что край и республика — это взаимосвязанные сущности. На нас все смотрят со стороны как на что-то единое. «Ты куда поехал? На Алтай». А уж на какой Алтай, не уточняют.

В начале апреля я как-то сидел на работе. Мне позвонили и сказали, что со мной хочет переговорить президент. Я еще подумал: «Что такое? Вроде все нормально». Тогда была только одна острая тема, связанная с учительницей в купальнике. Но президент? Выяснилось, что он просил соединить с Алтаем. И его соединили с Алтайским краем. Владимир Владимирович посмеялся над ситуацией.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Я думаю, что нам с республикой делить нечего. У нас общая земля, мы добрые соседи, граждане одной страны. Границы между нами для людей достаточно условны. Нужно помогать друг другу. И побольше проводить общих мероприятий.

О Барнауле: «Все время натыкаюсь на что-то»

— Я Барнаул люблю. Он мне нравится. Я его сразу принял, а он, похоже, — меня. Но это не значит, что меня все устраивает. Наоборот, когда неравнодушно относишься к чему-то, то претензий больше.

Привычных болезней большого города у Барнаула нет. Например, экологической беды, как в Красноярске. Даже с пробками ситуация не такая уж непереносимая. Кое-где, конечно, сама схема движения странная, удивляет.

В Барнауле заметно изначальное желание сделать его широким, просторным, чтобы можно было по нему погулять. На контрасте с Красноярском мне поначалу даже показалось — ух, как здорово.

Но я хожу и понимаю, что все время натыкаюсь то на машины, то на суженные пространства. А зимой, когда снег убирается так, как он у нас убирается, то возможности для передвижения сужаются еще больше. Это несколько раздражает.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова.

Точечная застройка. Понятно, что уже не снесешь, то вопросы вызывает. Как и недострои. Вроде стоит площадка, на ней кран, а ничего не двигается. Это глаз режет.

На субботник в парк «Изумрудный» и обратно мы ходили пешком. Когда идешь в районе Диагностического центра, то понимаешь, насколько некрасиво над зданием правительства торчит дом, который строят за Дворцом спорта. Некачественных градостроительных решений принято немало.

Парков мало. Трасса здоровья — классная. Но она одна на 700 тысяч населения. Таких объектов, приведенных в порядок, городу надо бы иметь больше. А то, что осталось, нужно беречь.

С ливневой канализацией большие проблемы. Сезон наступает — и ты понимаешь, что утопаешь.

Еще комары. Я начинал бегать по утрам прошлым летом. Потом из-за них перестал, пришлось переключиться на бассейн. Я и собаку привез. Он джек-рассел-терьер, у него морда вытянутая. Как-то вечером пришли с прогулки. А он стал превращаться в поросенка. Ему эти черти нос так накусали, что получился пятачок. Пришлось везти в лечебницу.

Усадьба купца Михайлова на пр. Социалистическом.
Усадьба купца Михайлова на пр. Социалистическом.
Дмитрий Лямзин.

О памятниках культуры: «История темная»

— В 1990-е годы была такая кампания. Сказали: «Ребята, на восстановление объектов исторического наследия будут давать деньги. Бегите скорее, оформляйте». И теперь вся Сибирь утыкана деревяшками, какими-то останками, остатками, признанными объектами культурного наследия. Это какая-то невероятная история. Признавали памятниками все что можно.

Потом выяснилось, что это была шутка, и денег давать не будут. Но теперь на таких объектах туда не подойди, здесь не трогай, ремонт не делай без специальных экспертиз. Обычные суммы затрат можно сразу умножать на 2, а то и на 4. Многие объекты стали не интересны инвесторам и начали приходить в негодность.

Бывает, идешь по краевому центру — и вдруг перед тобой выросло что-то невообразимое. Давайте уберем! Нет, объект культурного наследия. А процедура исключения памятников из реестра очень сложная.

Двухэтажный деревянный дом на углу Красноармейского и Никитина.
Двухэтажный деревянный дом на углу Красноармейского и Никитина.
Александр Соколов, altapress.ru

Об усадьбе Михайлова на Партизанской. Не знаю, как сложилось в данном случае, история темная, но еще в 2006 году охранный статус с этого здания сняли. С того времени он находился в пользовании у онкологического диспансера. В 2017 году приняли решение о передаче его прокуратуре.

Позиция прокуратуры понятна — все документы в порядке, у них разработан проект здания. Есть сторона общественности, которой по-хорошему бы в прокуратуру пожаловаться, но странно туда жаловаться на саму прокуратуру.

Я скажу так: законных оснований и возможностей вмешиваться в ситуацию у нас нет. Признаться, ума не приложу, как именно я могу повлиять на нее.

О зарплатах: «Очень низкая база»

— Острейший вопрос для социально-экономического развития края — уровень доходов. Да, мы растем по этому показателю. В прошлом году средняя зарплата увеличилась на 12%. Думаю, и в 2019 году будет рост процентов на 10. Но несмотря на высокие темпы, мы все равно остаемся последними в СФО и в девятом десятке в России. Потому что изначально очень низкая база.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

25 506 рублей — средняя зарплата в Алтайском крае. Если смотреть на сравнимые с нами регионы, то перед нами — Омская область. Там 33 тысячи. 25,5 и 33 — это же разница. Так это они восьмые в СФО! А в Красноярском крае 45 тысяч.

На эту зарплату опираются выплаты бюджетникам: врачи должны две таких получать, учителя — одну и т. д. Да, мы довели их зарплаты до этих уровней. Но хотели бы и больше, а не можем. Мне минфин скажет: «Куда вы торопитесь? За наш счет хотите повышать?»

О статистике: «Если врет, то одинаково»

— Система статистического наблюдения если и имеет какой-то изъян, то работает с ним много лет. Если статистика и ошибается, то много лет подряд. Если врет, то каждый раз одинаково. Поэтому оценить динамику того, что происходит, можно в любом случае.

Некоторые вещи определяются достаточно точно. И это можно проверить. Есть же еще системы налогового учета, надзорного контроля. Эти данные мы сопоставляем и определяем, достаточно ли цифры достоверны.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Об оптимизации: «Только проработанные решения»

— Как я раньше говорил, что надо относиться внимательно к каждому конкретному случаю реорганизации, так и продолжаю считать сейчас.

Есть ситуация, например, в Малиновом Озере. С медицинской точки зрения она абсолютно объяснима. Изменения не фатальные — больница не закрыта полностью. Жители Малинового Озера и так ездили в Михайловскую ЦРБ. Круглосуточного стационара там по сути уже и не было. Мне кажется, здесь больше разговоров.

Я знаю, что есть люди, которые судятся из-за закрытия школ. Но этим процессам — уже несколько лет. Сорри, здесь я ничего сделать не могу.

А в целом серьезных преобразований за исключением тех, которые очень хорошо подготовлены и по которым ситуация созрела, в последнее время в крае не происходит. И не будет происходить.

Михайловская ЦРБ, поликлиника.
Михайловская ЦРБ, поликлиника.
crb-mihailovskaya.zdravalt.ru

Об автобусах: «Ситуация плохая»

— Во многих территориях края ситуация с межмуниципальным транспортным сообщением плохая. Как из нее выходить, у меня сегодня точного представления нет.

В течение многих лет происходили процессы, которые привели вот к этому теперешнему состоянию. Они были растянутыми по времени, тягучими. Тут немножко не сделали, там автобус отменили, здесь маршрут сократили и т. д.

На это наложились другие обстоятельства. Например, разрушение дорог. И кто-то уже принимает решение: хотел бы поехать, но рисковать не буду. Стало много нелегальных такси, которые в том числе делают работу автотранспортных предприятий нерентабельной.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

Что делать? Перво-наперво: от проблемы нельзя прятаться. Ее нужно зафиксировать, провести инвентаризацию и понять, где состояние наиболее острое. Затем нужно садиться и моделировать систему автотранспортных перевозок.

К сожалению, первичный, неглубокий анализ показывает, что цена вопроса — многие сотни миллионов рублей. Готовности всех сторон бюджетного процесса пойти на дополнительные расходы сейчас не просматривается.

Сегодня в половине населенных пунктов края, а их 1,6 тысяч, живет менее 300 человек. И у предприятий не набирается выручки, чтобы окупить даже текущие затраты, не то что — приобретение новых автобусов или ремонт автостанций.

Финансовая система края сегодня такова. Чтобы нам жить как сейчас, нужно 126 млрд рублей в год. Такой бюджет вместе с муниципалитетами мы приняли. В этих 126 млрд нет дополнительных расходов на автобусы. Также, как и средств на более интенсивный рост зарплат. Или на обновление объектов ЖКХ. Сейчас в этой сумме есть то, что есть — хватает только на воспроизведение одного и того же качества жизни.

Автобус на платформе автовокзала.
Автобус на платформе автовокзала.
Иван Кузьмин

Проблема, конечно, есть. Будем искать решение. Сейчас в сфере перевозок все держится на честном слове и усилиях местных властей. Если ситуацией не заняться, она будет продолжать ухудшаться.

О туризме: «В аэропорту нужен телетрап»

— Чтобы серьезно вдохнуть жизнь в отрасль и кратно увеличить ее показатели, нужны серьезные решения. Комплексные, системные. Они не только помогут укрепить туристический потенциал и привлечь инвесторов, но и улучшат жизнь в крае.

Например, строительство аэропорта. Сегодня у нас пассажирский поток — 500 тысяч человек в год. Надо бы, конечно, чтобы был 1−1,5 млн. Нужно, чтобы человек в Москве мог по телетрапу войти в самолет, а здесь по телетрапу выйти. А не попадать сразу в объятия сибирских морозов и пешком по полю не гулять.

Это же касается и ремонта дорог, и газификации. Это будет и в целом работать на регион, и продвигать нашу туриндустрию.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость