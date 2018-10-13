Украинский министр предложил соотечественникам «завоевать Москву»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовал украинцам, которые хотят приехать в Россию, взять автомат и идти воевать, пишут «Известия».

Об этом Омелян заявил в пятницу, 12 октября, отвечая на вопрос, что делать его согражданам в случае отмены железнодорожного сообщения с Россией.

И после возвращения Кубани и Москвы можно разговаривать, что очень хочется поехать, — отметил он в беседе с «Громадьске ТВ».

Кроме того, недавно ведомство министра попало в коррупционный скандал, сообщает РЕН ТВ. Национальное антикоррупционное бюро Украины выяснило, что Омелян не вносил в декларацию автомобили, выплаты аренды за дома и земельный участок.

Напомним, ранее украинский министр заявил, что потенциальное прекращение железнодорожного сообщения с Россией не принесет убытков «Украинским железным дорогам».