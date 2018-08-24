Уральский единоросс решил выйти из партии и уйти в монастырь

Вице-спикер собрания депутатов Верхнего Уфалея (Челябинская область) Иван Евсеев решил выйти из партии «Единая Россия» после одобрения Госдумой в первом чтении основных изменений в пенсионной системе.

Сам политик из Челябинской области объяснил свой поступок иными мотивами.

«Первая, явная причина — несогласие с политикой, но об этом желательно меньше писать. И второй момент — будущая моя работа не может быть связана с политическими партиями», — цитирует депутата «Эксперт».

Евсеев заявил, что хочет удалиться от общества. «Уйду в церковь, в монастырь. Побуду наедине с собой», — сказал народный избранник.

И добавил, что сейчас «нет настоящих политических партий», которые могли бы повлиять на обстановку в России, пишет ura.ru.

За чертой

Верхнеуфалейский депутат раскритиковал последствия пенсионной реформы, рассказав, что в южноуральском городе, где после закрытия градообразующего предприятия исчезло две тысячи рабочих мест, люди уже живут за чертой бедности.

По его мнению, из-за реформы молодежи будет еще сложнее устроиться на работу — поскольку оставшиеся рабочие места будут заняты теми, кто в противном случае ушел бы на пенсию. Он убежден, что в существующей редакции принимать законопроект нельзя.

***

Верхний Уфалей — моногород, в котором три года назад окончательно встал никелевый комбинат.